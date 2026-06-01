Kimi Antonelli vince il Trofeo Bandini. Tantissimi appassionati a Imola, Faenza e Brisighella per il leader del Mondiale di F1

“Un festa che esalta il territorio e che, giustamente, premia e ringrazia Kimi Antonelli per tutto ciò che sta regalando allo sport italiano”. Così il presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, a margine della consegna del Trofeo Lorenzo Bandini, in memoria dell'omonimo pilota, che ha visto il leader della classifica del Mondiale di Formula 1 protagonista in un percorso partito da Imola con tappa a Faenza e conclusione a Brisighella per la consegna del riconoscimento. Tantissimi gli appassionati che hanno seguito il bolognese nel suo itinerario. “Kimi - aggiunge il presidente La Russa - è sempre più simbolo di un’Italia vincente, ma anche di un modo di essere che nella sua semplicità sta conquistando il cuore degli sportivi. Un talento che nel segno della grande professionalità è sempre più orgoglio nazionale”.

"È un vero onore far parte di questo evento e ricevere un premio così speciale. Essere qui oggi, circondato da tanto sostegno e positività, rende questo momento ancora più significativo. È un'esperienza che non dimenticherò mai e mi sento incredibilmente grato di poterla condividere con tutti voi - ha sottolineato Kimi Antonelli nel comunicato stampa della Mercedes AMG Petronas.