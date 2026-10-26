Kimi è già oltre il Gp di Austin: «So che ci siamo quasi ma vorrei chiudere con altre vittorie»

La prova del nove ha confermato, ancora una volta, tutto il talento di Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ha conquistato ad Austin la nona vittoria stagionale dominando la gara dall’inizio alla fine. Una prestazione impeccabile, impreziosita da una partenza perfetta, che sembra aver cancellato anche il suo unico punto debole di una stagione stratosferica. Antonelli però ha preferito non lasciarsi distrarre dal titolo ormai a portata di mano. «Sappiamo di essere molto vicini, ma vorremmo concludere in bellezza e speriamo di poter vincere altre gare» ha dichiarato il bolognese, ringraziando la squadra per il lavoro svolto sul nuovo pacchetto tecnico e sulla strategia del muretto box della Stella rivelatasi ancora una volta vincente.



Il numero nove torna così protagonista anche nella corsa iridata. Con le speranze mondiali di George Russell ormai ridotte al lumicino, ad Antonelli basterà infatti un nono posto nel Gran Premio del Messico, a prescindere dai risultati degli avversari, per laurearsi campione. A certificare la crescita del giovane italiano è stato il team principal Mercedes Toto Wolff: «Ha fatto una partenza fantastica e, con una gomma meno buona di quella di Max, ha sempre controllato la gara fin dallo spegnimento dei semafori». Un successo che, secondo l’austriaco, è la sintesi di un percorso iniziato nove anni fa quando correva ancora sui kart: «Questo è il frutto della sua crescita, il risultato di nove anni di duro lavoro, non di un ragazzo messo in Formula 1 che ha vinto subito» ha sottolineato Wolff, ricordando anche le critiche ricevute da Antonelli nella sua stagione d’esordio con nove gare lontano dalla zona punti.



Alle spalle del vincitore ha chiuso Charles Leclerc, capace di strappare anche il giro più veloce. Il monegasco ha però dovuto accontentarsi del podio, pur riconoscendo i progressi della Ferrari: «È stata una buona prestazione da parte nostra, purtroppo ci è mancata la vittoria, che alla fine è il nostro obiettivo per le prossime gare. Tutto sommato, però, è stata una corsa positiva segno che la nostra monoposto è migliorata». Per il Cavallino resta la consapevolezza di avere una vettura competitiva, anche se la qualifica continua a rappresentare un aspetto da migliorare già dal Messico.