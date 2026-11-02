Kimi, l’arcitaliano che si prende il mondo. Tutto automobili, famiglia e tagliatelle

Un predestinato e un mostro di precocità. È un cocco di mamma e di papà, un bambino prodigio e un campione del mondo questo giovane favoloso, l'arcitaliano Andrea Kimi Antonelli, il Mozart dei motori e l'Alessandro Magno della Formula 1. Ovvero un mostro di precocità che a soli 20 anni è già l'ometto più veloce del pianeta, e rombando sbarca nella leggenda. Dell'automobilismo, dello sport e dell'Italia, anche se la Ferrari se l'è fatto sfuggire da bambino e ora lui festeggia il Mondiale sulla Mercedes. Ma sul podio, quando vince lui, quello che suona per primo è l'inno di Mameli, e l'Italia non è mai stata così desta, veloce, giovane, fenomenale. Nessuno aveva mai dominato il Circus a quell'età, nemmeno i miti assoluti come Senna, idolo di Kimi che infatti in suo onore veste il numero 12.

Quella di Antonelli è una delle più memorabili imprese nella storia dello sport, perché domare i mille e più cavalli delle monoposto è sempre stato un lavoro da adulti e non da ragazzi, e figurarsi che razza di impresa sia bullizzare a 20 anni tutti i califfi della Formula 1 per l’intera stagione, con nove Gran Premi vinti, i primi festeggiati a 19 anni perché i venti li ha compiuti solo ad agosto, mentre a settembre ha compiuto l'impresa dell'anno: vincere a Monza, 60 anni dopo l'italiano Lulù Scarfiotti, partendo dall'ultima posizione. Quel giorno fu davvero tutto chiaro. Il mondo è dunque di questo scricciolo di italiano, la vocina flebile da ragazzino ben educato a celare mostruosa determinazione e talento inaudito, i canini superiori lunghi da belva ferina che azzanna la preda, nato da noi perché è un cinno di Bologna, anche se corre per la tedesca Mercedes e paga le tasse a San Marino.

Family man come solo può esserlo un italiano, porta a spasso la sorellina Maggie nei box del velodromo, è figlio di un papà a sua volta pilota, e di una mamma che lo va a prendere in aeroporto quando torna dalle gare, e a casa, da vera azdora emiliana, gli prepara le tagliatelle fatte a mano col ragù, ma gli va bene pure la lasagna: poi lui abbraccia forte la mamma, sono contento di essere tornato a casa, e magari andiamo allo stadio a vedere il Bologna. Emiliani. Anzi, italiani. Grazie a Kimi il predestinato c'è la conferma che siamo anche un popolo di piloti.

Lo sapeva bene Enzo Ferrari, il Drake, che avrà esultato dietro gli occhialoni neri, nell'aldilà dei pionieri dell'automobilismo: finalmente un italiano, boia d'un mondo. Erano 73 anni che un italiano non vinceva il Mondiale, da quando trionfò Alberto Ascari nel 1953 a cavalcioni di una Ferrari di quell’epoca lontana: il pilota assiso in groppa al drago come un soldato di ventura medievale e non seduto in terra come adesso, il volto scoperto a sfidare il vento sopra il parabrezza corto, protetto solo da un caschetto e dagli occhialoni.

Sarebbe piaciuto Kimi Antonelli al Drake, si chiedono tanti ferraristi? Certo che sì, Ferrari adorava nei piloti il coraggio, la freddezza e la capacità di rischiare, e soprattutto amava i fuoriclasse: Kimi è tutte queste cose insieme. Peccato sia un cervello, anzi un volante in fuga dall'Italia, perché la Mercedes ce lo scippò quando aveva 12 anni: la massima autorità vivente in tema di Ferrari e ferrarismo, Luca Cordero di Montezemolo, racconta di un clamoroso errore di scouting da parte dei dirigenti di Maranello (non certo suo: non lavorava più lì), che si lasciarono sfuggire il talento ritenendolo troppo giovane, all’epoca. E anche se un Kimi sulla Ferrari di questi anni avrebbe faticato moltissimo a diventare campione del mondo, tutti sperano che un giorno il giovin fenomeno torni all'ovile, chiudendo così il cerchio. Per riportare il Mondiale alla Ferrari, che sarebbe proprio l'ora.