Ktm, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez saranno i piloti ufficiali della prossima stagione

Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez saranno compagni di box nel team Red Bull KTM Factory Racing a partire dal 2027. Entrambi hanno firmato un contratto pluriennale. Da cinque stagioni in top class, Di Giannantonio quest'anno a Barcellona ha centrato la sua seconda vittoria in MotoGP, replicando il primo successo ottenuto nel 2023 in Qatar. Il pilota romano vanta tre podi nei primi dieci GP della stagione 2026, oltre a quattro podi in Tissot Sprint, e completa la coppia del team della Casa austriaca per il 2027.