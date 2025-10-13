Ktm, Pol Espargaro al posto di Vinales nei Gp di Australia e Malesia. Maverick proseguirà il recupero della spalla sinistra

Cambio in sella alla Ktm di MotoGp. Maverick Viñales sarà sostituito da Pol Espargaro nei colori Red Bull Tech3 per i prossimi round 2025 della MotoGP, il diciannovesimo e il ventesimo. Maverick, insieme al suo team, ha scelto di proseguire il recupero e la riabilitazione lontano dalla sua KTM RC16 per rafforzare la spalla sinistra. Espargaro scende in pista per la terza volta in questa stagione. Ha sostituito Viñales in Repubblica Ceca e Ungheria, ottenendo rispettivamente il 10° e l'8° posto nelle gare del GP. Pol, impegnato anche nei test Red Bull KTM nel 2025, scenderà nel box del Red Bull KTM Tech3 per affrontare le curve veloci di Phillip Island e del Sepang International Circuit per l'ultima serie di appuntamenti consecutivi.

«Come ho detto nelle mie precedenti apparizioni nei Gran Premi, doverlo fare perché un compagno di squadra è infortunato non è qualcosa che mi piace particolarmente. Sò che Maverick ha fatto un enorme sforzo per continuare a correre, quindi la prima cosa che voglio dire è che spero che questa assenza lo aiuti ad accelerare il suo recupero e che possa tornare il prima possibile, perché abbiamo bisogno di lui in KTM. Torno nella mia famiglia Tech3 e, come a Brno e al Balaton Park, con l'obiettivo di aiutare il progetto il più possibile e sfruttare al meglio questi fine settimana per fare progressi con la nostra moto e supportare gli altri piloti. Phillip Island è un circuito che mi piace molto, anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci ho corso. Come sempre, cercherò di dare il massimo per costruire un fine settimana produttivo per tutti», ha detto Pol Espargaro.