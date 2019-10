Kubica, ipotesi Haas per essere il terzo pilota. Le porte della F1 potrebbero riaprirsi

MEXICO CITY - Potrebbero non chiudersi le porte della F1 per Robert Kubica. Lo sponsor petrolifero PKN Orlen che lo ha sostenuto nel suo rientro agonistico con la Williams, intende rimanere nel Mondiale ed ha avviato una serie di consultazioni con altre squadre. In particolare con la Haas che, dopo la diatriba con lo sponsor Rich Energy, pare interessato ad avviare una partnership con l'azienda polacca. Gunther Steiner, team principal della squadra americana, non ha negato un interesse per Kubica che potrebbe avere un ruolo importante al simulatore e partecipare a test e prove libere del venerdì. Magari con la possibilità di correre nel Mondiale 2021.

PKN Orlen, secondo quanto riporta racefans.net, ha parlato anche con Racing Point e con McLaren.Quest’anno Kubica ha vissuto un vero incubo con la Williams. Il polacco già da qualche gara aveva manifestato insoddisfazione per il trattamento ricevuto oltre che per la disastrosa situazione in cui è piombata la squadra, che si ritrova spesso senza pezzi di ricambio. A Suzuka, c'è poi stato il "giallo" della nuova ala anteriore, portata dal team in unico esemplare. Il compagno di squadra George Russell l'aveva bocciata al termine del primo turno libero, Kubica si era invece trovato bene durante il secondo turno libero, aveva riscontrato dei miglioramenti nella sua monoposto, ed era quindi convinto di ritrovarsela in qualifica. Ma così non è stato. A sua insaputa, gli è stata montata la precedente ala.

Secondo quanto raccontato da Kubica, l'ordine non sarebbe arrivato da chi era in pista, bensì da chi era altrove. Lecito pensare quindi a Claire Williams, la già discussa team principal del team di Grove che, secondo le impressioni del pilota polacco, non ha sempre agito con la dovuta correttezza e quest'anno come mai prima è andata in confusione nella gestione della squadra. Non va dimenticato che dodici mesi fa, lo sponsor russo SMP ha lasciato indignato la Williams per il trattamento non congruo offerto al loro pilota Sergey Sirotkin.