Kubica lascia la F1 a fine anno. In futuro forse sbarca nel DTM con Audi

SINGAPORE - Robert Kubica a fine stagione lascerà il team Williams. Lo hanno comunicato ufficialmente il team inglese e lo stesso pilota polacco. La Williams, confermerà sicuramente George Russell e dovrebbe portare al debutto Nicholas Latifi, proveniente dalla F2. Kubica, invece, trascorse due stagioni con il team diretto da Claire Williams (nel 2018 come tester e riserva, nel 2019 come pilota ufficiale), dopo aver raggiunto l'obiettivo che pareva impensabile di ritornare in F1, rivolgerà il proprio sguardo altrove. Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la notizia che riguardava un interesse della Audi DTM nei confronti del pilota polacco e chissà che non sia la popolare serie Turismo tedesca ad ospitare nel futuro Kubica. Anche lo sponsor che ha sostenuto Robert nel suo ritorno in F1, la compagnia petrolifera PKN Orlen, ascerà la Williams, ma rimarrà in F1. Ancora non è chiaro in quale ruolo, ma i vertici aziendali hanno informato che avvieranno trattative con altri team.