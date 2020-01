Kubica nominato pilota di riserva del team Alfa Romeo per la stagione 2020

In attesa di apprendere se Robert Kubica farà parte della BMW per partecipare al campionato DTM 2020, il polacco si è portato avanti con il lavoro e l'1 gennaio è stato annunciato che sarà il pilota di riserva e sviluppo dell'Alfa Romeo Racing per il Mondiale F1. Avevamo detto che Kubica stava lavorando per rimanere nell'ambito della F1 dopo la non fortunata stagione con la Williams, e così è stato. La sorpresa arriva dal nome del team, l'Alfa Romeo (ex Sauber), perché la candidata numero uno ad avvalersi di Robert pareva essere la Haas. Kubica affiancherà così i piloti ufficiali Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

L'operazione è stata resa possibile grazie anche allo sponsor personale di Kubica, l'azienda petrolifera polacca PKN Orlen. Per lui è un ritorno nella scuderia che, sotto la proprietà BMW, lo ha lanciato nella categoria regina nel 2006 e con cui ha festeggiato nel 2008 la sua unica pole (in Bahrain) e la sua unica vittoria (in Canada).

«Questa squadra ha un posto speciale nel mio cuore, sono contento di incontrare alcune persone dai vecchi tempi a Hinwil», ha commentato Robert. «I tempi e la situazione sono ovviamente diversi, ma sono sicuro di ritrovare a stessa determinazione e la stessa voglia di avere successo».