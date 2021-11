Kubica rimane terzo pilota del team Sauber Alfa Romeo per la stagione 2022

Contrariamente alle voci che circolavano nel paddock qualche settimana fa, Robert Kubica rimarrà come terzo pilota del team Sauber Alfa Romeo per la stagione 2022. Il polacco continuerà ad avere quindi il supporto dello sponsor Orlen , anch'esso dato precedentemente in partenza. Con l'arrivo, come compagno di Valtteri Bottas, di Guan Yu Zhou, il quale porterà una consistente fetta del budget, il team diretto da Frederic Vasseur può quindi tirare un sospiro di sollievo per quel che concerne la parte economica. Di certo però, dovranno migliorare le prestazioni in pista, decisamente scarse nel 2021, e si spera che la nuova C42 sia più competitiva dell'attuale C41. Kubica, 36 anni, quest'anno da riserva ha potuto prendere parte a due Gran Premi in quanto Kimi Raikkonen si era dovuto fermare per Covid. Il pilota polacco ha così partecipato alle gare di Zandvoort e Monza ottenendo rispettivamente il 15esimo e 14esimo posto e portando il numero di GP disputati in carriera a 99.