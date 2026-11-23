Un messaggio carico d'emozione per chiudere uno dei capitoli più intensi e vincenti della storia recente del Motomondiale. Alla vigilia dell'ultimo round della stagione, Francesco "Pecco" Bagnaia ha voluto salutare pubblicamente la Ducati con parole che suonano come una dichiarazione d'amore incondizionata verso la moto e la squadra che lo hanno accompagnato nell'élite del motociclismo.

«Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre».

Con queste frasi, affidate ai propri canali social e accompagnate da una carrellata fotografica che ripercorre i momenti simbolo della sua avventura in rosso, il pilota piemontese ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia per il divorzio sportivo dalla casa di Borgo Panigale. A partire dalla prossima stagione, infatti, Bagnaia aprirà un nuovo capitolo della sua carriera vestendo i colori ufficiali di Aprilia Racing, raccogliendo una sfida tutta italiana.

Il gran finale a Valencia, terra di trionfi. Il destino ha voluto che l'ultimo ballo tra Bagnaia e la Desmosedici andasse in scena proprio sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, un tracciato che occupa un posto speciale nei ricordi del numero 63. È proprio sull'asfalto spagnolo, infatti, che Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili del suo percorso in Ducati:

2021: la vittoria nell'ultima gara dell'anno che pose le basi tecniche e mentali per la scalata al vertice della MotoGP.

2023: il trionfo in gara che suggellò la conquista del titolo mondiale, coronando un'annata trionfale al termine di un duello tiratissimo fino all'ultima bandiera a scacchi.

La fine di un'era per Borgo Panigale. Il post pubblicato sui social — una sequenza di scatti che mescola l'adrenalina della pista, le esultanze sul podio e gli abbracci nel box — testimonia un legame andato ben oltre il semplice rapporto professionale. Nel corso della sua permanenza a Borgo Panigale, Bagnaia non è stato soltanto il pilota di punta del progetto MotoGP, ma il simbolo stesso della rinascita e del dominio tecnico della Rossa delle due ruote.

Ora resta soltanto un weekend da vivere insieme, prima che le strade si separino definitivamente ai test post-stagionali: l'obiettivo dichiarato del piemontese è onorare fino all'ultimo giro una storia d'amore sportiva che ha segnato un'epoca.