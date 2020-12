L'Alpha Tauri annuncia il giovane Tsunoda per la prossima stagione

Il Giappone torna ad avere un proprio pilota nel Mondiale F1. Lo avevamo scritto già qualche mese fa che il team Alpha Tauri, ex Toro Rosso, stava guardando con interesse a Yuki Tsunoda, e così è stato. Il ragazzo Junior Red Bull e Junior Honda, nel 2021 sarà il compagno di squadra di Pierre Gasly nel team con base a Faenza e sostituirà Daniil Kvyat. Tsunoda è cresciuto in fretta guadagnandosi rapidamente la fiducia e la stima di tutto il paddock e riporta un Paese appassionato di motorsport nel Mondiale F1. L'ultimo giapponese a disputare Gran Premi è stato Kamui Kobayashi e bisogna tornare indietro di ben sette anni. Tsunoda ha vinto la F4 nipponica nel 2018, sbarcato in Europa nel 2019 ha corso direttamente nel campionato di Formula 3 e pur non conoscendo le piste, ha impressionato per i risultati ottenuti col team Jenzer meritandosi l'immediato salto nella difficile Formula 2. Quest'anno ha clamorosamente chiuso la stagione al terzo posto risultando il miglior debuttante e centrando tre vittorie e sette piazzamenti sul podio.

"Voglio ringraziare AlphaTauri, Red Bull e il Dr Marko per avermi dato questa opportunità, e ovviamente tutte le persone in Honda per il supporto che mi hanno dato in carriera, dandomi le opportunità di gareggiare in Europa", ha commentato Yuki. "So che tanti tifosi giapponesi faranno il tifo per me, cercherò di fare del mio meglio anche per loro". La Honda, tornata come motorista nel 2015, ha raggiunto così l'obiettivo di portare nel Mondiale un proprio pupillo, anche se ha già deciso di disimpegnarsi a fine 2021. Ma Red Bull ha voluto puntare su Tsunoda per i suoi meriti, più che per il passaporto, in questo caso "solo" un plus.



"In F2 ha mostrato il giusto mix di aggressività e competenza tecnica", ha sottolineato Franz Tost, responsabile della scuderia di Faenza. "Nel test di novembre a Imola, dove ha provato la macchina 2018, i suoi tempi sono stati molto costanti nella simulazione di gara, ha fatto progressi durante la giornata e ha dato ai nostri ingegneri indicazioni utili. In più si è integrato facilmente con lo staff Honda, cosa di sicuro aiuto. E anche nel test Abu Dhabi ha confermato di saper imparare in fretta e di essere pronto al salto in Formula 1".