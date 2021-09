L'Aston Martin conferma Stroll e Vettel. «Con le nuove regole grandi opportunità per noi», dice Seb

Il team Aston Martin-Mercedes ha ufficialmente confermato per la stagione 2022 Sebastian Vettel e Lance Stroll. Non c'erano dubbi su questo, ma ultimamente nel paddock viaggiavano alla velocità della luce voci di un possibile ritiro dalla F1 del quattro volte campione del mondo. Vettel non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare le corse e l'annuncio odierno smentisce senza ombra di dubbio coloro che mettono in giro certe banalità.

"Non vedo l'ora di gareggiare con le F1 di nuova generazione, i cambiamenti saranno tanto grandi che sarà come ricominciare da capo, e sarà una grossa opportunità per noi. Ho fiducia nella crescita della squadra", ha commentato il quattro volte iridato, che con l'Aston Martin è salito sul podio a Baku e avrebbe fatto bis a Budapest, senza la squalifica per una irregolarità tecnica.

Per Stroll sarà la sesta stagione in F1, la quarta con l'attuale Aston Martin, compagine di proprietà del padre Lawrence in cui è arrivato nel 2019 quando si chiamava Racing Point. "Non abbiamo ancora ottenuto quanto ci eravamo prefissati, ma questo ha aumentato la nostra fame di successi", ha affermato il candese, aggiungendo: "Sono contento di proseguire il cammino al fianco di Sebastian".