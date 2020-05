Ecclestone non ha dubbi: «Vorrei vedere Vettel con la Mercedes. Tra lui e Hamilton nessun problema di rivalità»

Bernie Ecclestone non ha dubbi: "Vorrei vedere Vettel su una Mercedes. Sarebbe positivo per la Formula 1 nel suo complesso se potesse competere contro Lewis Hamilton lì. Sarebbe favoloso per gli spettatori". L'ex patron della F1, 90 anni, è sempre sul "pezzo" e non si stanca mai di dire la sua sul mondo che lo ha visto protagonista assoluto per 40 anni. Prima come manager del compianto Jochen Rindt, poi come titolare del team Brabham e infine come grande patron, finché non ha ceduto il giocattolo agli americani di Liberty Media. Vettel in questo 2020 correrà da separato in casa con la Ferrari in quanto a fine stagione sarà libero dopo non aver accettato l'offerta, quasi offensiva, di un solo anno di contratto per il 2022. Trattato come una seconda guida, come un Valtteri Bottas qualsiasi, Vettel ha detto no grazie. Subito, Toto Wolff, team principal Mercedes, ha fatto sapere che un quattro volte campione del mondo sul mercato tra pochi mesi è certamente una cosa interessante. Tutta la F1 sta tifando affinché il costruttore tedesco si lanci in questa avventura che sarebbe a dir poco incredibile: schierare nel 2021 Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

Ecclestone, intervistato dalla rete televisiva tedesca RTL, ha proseguito: "Loro due vanno d'accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team. Non riesco ad immaginare che l'impegno di Vettel e Hamilton crei preoccupazioni. E so che Vettel amerebbe sfidare Lewis alla pari". Wolff dopo i litigi nel box e in pista tra Hamilton e Nico Rosberg, aveva detto di non volere più vivere simili tensioni e con il placido Bottas al fianco del campione britannico, il clima nel team Mercedes da tre anni a questa parte è decisamente sereno. Anche troppo. Chissà, magari Wolff si è stancato di continuare a vincere senza troppa adrenalina nel corpo e inserire Vettel al fianco di Hamilton sarebbe senza dubbio una gran scossa all'ambiente. Per di più, non va sottovalutato che la tedesca Mercedes ha sempre cercato di avere un pilota del proprio Paese di valore. Non per niente, non esitò a schierare il rientrante Michael Schumacher seppur 40enne, mentre con Rosberg non è mai stato vero idillio presso l'opinione pubblica teutonica, in quanto il ragazzo in Germania vi è soltanto nato essendo cresciuto a Montecarlo. Dunque Nico, pur parlando la lingua in quanto la mamma era tedesca, non è mai stato riconosciuto come un vero connazionale dai tifosi, al contrario di Vettel.

Hamilton accetterebbe di vivere gli ultimi anni della sua gloriosa carriera con un compagno così scomodo quale si rivelerebbe Sebastian? Ormai non è più un ragazzino e da uomo maturo potrebbe certamente comprendere l'entità di quella che diverrebbe una immensa sfida finale, una sorta di The Last Dance, che potrebbe incoronarlo definitivamente il campione dei campioni. E che terrebbe altissima l'attenzione sulla F1.