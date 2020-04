F1, l'idea di Helmut Marko: un Gran Premio in Austria il mercoledì sera

L'idea è sicuramente singolare e non poteva che arrivare da Helmut Marko, il 77enne manager della Red Bull, braccio destro "armato" del grande boss Dieter Mateschitz. Marko a volte si produce in dichiarazioni decisamente esecrabili, ma questa volta la sua uscita ha destato una certa attenzione. Oramai certo che il Mondiale F1 proverà a partire il 5 luglio dal circuito di casa Mateschitz, il Red Bull Ring in Austria, situato nel minuscolo paese di Spielberg (prima a dare il nome al GP era la cittadina di Zeltweg a pochi km di distanza), evento che si disputerà senza pubblico, e considerando che si sta valutando anche la proposta di far correre un secondo Gran Premio il 12 luglio sempre sullo stesso circuito, Marko ha provato a suggerire di farlo disputare il mercoledì nel tardo pomeriggio.

All'emittente nazionale ORF ha detto: "Probabilmente il primo appuntamento sarà il 5 luglio, poi perché non provare a fare un secondo evento di due giorni con il Gran Premio che parte nel tardo pomeriggio di mercoledì? Sarebbe una specie di gara serale, ad un orario interessante per molti Paesi", ha affermato. Liberty Media al momento non ha preso in considerazione questa proposta, ma a pensarci bene non sarebbe così fantascientifica. Considerando che non sarebbe ammesso il pubblico, un Gran Premio alle 19 di un mercoledì, con la gente in casa all'ora di cena, costituirebbe un esperimento interessante sulla falsariga di quanto accade da sempre col calcio per la Champions League. Mercoledì 8 luglio, il sole sul circuito della Stiria tramonterà alle 21.36, ci sarebbe quindi tutto il tempo per vedere il primo Gran Premio della storia nel bel mezzo della settimana...