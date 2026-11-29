È il saluto commosso di Marc Márquez a chiudere la scena sul circuito Ricardo Tormo al termine del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale MotoGP 2026. Il fuoriclasse spagnolo ha tagliato il traguardo in seconda posizione dietro al vincitore Raúl Fernández, salutando poi i 100.000 spettatori sugli spalti tra ovazioni e lacrime.

Le parole nel parco chiuso e l'emozione del box. Il saluto alla moto: «Avevo il sorriso sotto il casco. Ho dato tutto per la vittoria, ma Raúl oggi era troppo forte», ha spiegato Márquez nel parco chiuso, aggiungendo: «Ho dato tutto alla moto e lei mi ha ripagato alla grande. Mi mancherà, questa è un'emozione che non potrò rivivere».

La famiglia e il team: L'emozione ha coinvolto i genitori e la fidanzata nel box Ducati, mentre il fratello Álex è stato fermato da un broncospasmo che gli ha impedito l'ultimo saluto in pista con il team Gresini prima del passaggio in KTM.

Il bilancio di una carriera e il resto del weekend

Carriera 18 anni Dal debutto nel 2008 con 304 Gran Premi disputati

Titoli mondiali 10 iridi 8 titoli nella classe regina MotoGP

Vittorie 106 successi 80 nella massima cilindrata

Sul podio di Valencia Fernández (al terzo successo in MotoGP dopo 27 giri in testa) ha preceduto Márquez e Pedro Acosta (KTM, futuro pilota Ducati al posto di Francesco Bagnaia). Giornata di festa anche per Aprilia, campione Costruttori 2026 con 610 punti (contro i 594 di Ducati e i 385 di KTM) grazie al quarto e quinto posto di Marco Bezzecchi e Jorge Martín, celebrando il 56° titolo mondiale del marchio e il record di velocità a 368,6 km/h al Mugello; da martedì scattano i test a Valencia verso l'era dei motori 850cc.