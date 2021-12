La battaglia finale - Hamilton vola nel 2° turno libero di Abu Dhabi, Verstappen soltanto quarto

Nel secondo turno libero del GP di Yas Marina tutto è cambiato rispetto alla prima sessione. Lewis Hamilton ha calato l'asso e con le gomme soft ha tracciato un solco enorme tra sè e Max Verstappen. Sei decimi tra la Mercedes e la Red Bull, una vita, un tempo sorprendente quanto straordinario quello ottenuto dal sette volte campione del mondo e che ha allarmato i rivali. Che però hanno ritrovato il sorriso con i tempi ottenuti sul passo gara, con carico di benzina, che sono stati similari a quelli di Hamilton. La grande battaglia finale è piena di tensione e questo affondo di Hamilton vedremo se riuscirà a ripeterlo anche domani nel corso della qualifica.

A sorpresa, in seconda posizione si è issata l'Alpine-Renault di Esteban Ocon, monoposto che su questo tracciato sembra trovarsi particolarmente bene. Fernando Alonso ha invece concluso sesto. Valtteri Bottas ha segnato il terzo crono appena davanti a Verstappen e Sergio Perez, con la seconda Red Bull. Come nella prima sessione, Ferrari piuttosto incerta, ottava e nona con Charles Leclerc di poco davanti a Carlos Sainz, ma entrambi dietro a Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri, bravo a cogliere il settimo tempo. Buon 12esimo Antonio Giovinazzi alla sua ultima apparizione in F1, almeno per il momento. Mentre chi saluterà definitivamente il Mondiale è il suo compagno in Alfa Romeo, Kimi Raikkonen (42 anni), che dopo una lunga carriera appenderà il casco al chiodo.

Venerdì 10 dicembre 2021, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'23"691 - 26 giri

2 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"034 - 29

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'24"083 - 29

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"332 - 25

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"400 - 26

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'24"495 - 27

7 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"532 - 26

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"557 - 29

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"844 - 29

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"940 - 27

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'24"959 - 26

12 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"108 - 27

13 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"153 - 27

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"195 - 27

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"385 - 26

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"440 - 23

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'25"549 - 29

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'25"687 - 22

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'25"784 - 27

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'26"336 - 26