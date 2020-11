La Bmw i Andretti ingaggia il 25enne Dennis per la Formula E. La Mercedes conferma Vandoorne e de Vries

ROMA – La scuderia Bmw i Andretti ha ufficializzato il nome del pilota che affiancherà il tedesco Maximilian Günther nella prossima stagione di Formula E, la settima. Si tratta del 25enne Jake Dennis. Nel curriculum del debuttante britannico ci sono tra le altre cose un anno come collaudatore in Formula 1 per la Aston Martin Red Bul Racing ed anche tre campionati (tra il 2018 ed il 2020) come pilota per lo sviluppo ed al simulatore. Nel 2015 Dennis si era classificato terzo nella Formula 3 europea.

In una nota, il costruttore bavarese ha spiegato che il giovane britannico – è nato a Nuneaton, a pochi chilometri di distanza dal quartier generale della Jaguar a Coventry – è stato scelto dopo un lungo processo di selezione sia al volante della Bmw iFE.20 sia al simulatore. «Siamo contenti di aver reclutato un giovane talentuoso e versatile come lui per il nostro progetto in Formula E», ha dichiarato Jens Marquardt, direttore del Motorsport di Bmw Group. «Come pilota da competizione, la Formula E è una di quelle serie nelle quali vuoi essere coinvolto in questo momento per via del livello dei costruttori, delle scuderie e dei piloti che è superiore a qualsiasi altro», ha osservato Dennis.

Il 25enne prende il posto di Alexander Sims, che dopo due campionati con il team tedesco/americano ha deciso di accettare l'ingaggio della Mahindra, che si è trovata a dover ricostruire la squadra dopo l'addio di Pascal Wehrlein (trasferitosi alla Tag Heuer Porsche) e Gerome D'Ambrosio. La griglia per la prossima stagione è ormai quasi completa. La Mercedes-Benz EQ ha confermato i due piloti che hanno portato al debutto i bolidi con la Stella. Ossia il belga Stoffel Vandoorne, vice campione del mondo con 87 punti, e l'olandese Nyck de Vries. «Entrambi hanno garantito prestazioni importanti», ha sintetizzato il Team Principal Ian James.

Gli abitacoli ancora vacanti sono solo cinque. La cinese Nio 333 deve ufficializzare chi affiancherà Oliver Turvey, la DS Techeetah deve confermare il campione uscente Antonio Felix Da Costa, la Mahindra deve annunciare il secondo pilota, mentre la Dragon Penske Autosport deve rivelare ancora i nomi di entrambe le guide. Più in generale, le novità sono Renè Rast all'Audi Sport Abt Schaeffler (peraltro già schierato negli ultimi ePrix della stagione scorsa), l'arrivo del francese Norma Nato alla Rokit Venturi dopo la fine dell'avventure in Formula E di Felipe Massa e l'ingaggio del neozelandese Nick Cassidy da parte dalla Envision Virgin. Il trasferimento più significativo, già noto da tempo, è stato quello di Sam Bird, che è approdato alla Panasonic Jaguar.