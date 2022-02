La Commissione F1 ha deciso: saranno tre le gare sprint, una a Imola. Nessun punto per GP di due giri

La Commissione F1 riunitasi a Londra, la prima col nuovo presidente FIA Mohammed Ben Sulayem, ha deciso che saranno tre, e non sei come era stato preventivato da Liberty Media, le gare sprint. Questo il nome ufficiale che va a sostituire quello di gara di qualifica. Le lamentele dei team, che avevano anche pensato di boicottare le corsette di trenta minuti per via dei costi aggiuntivi che richiedono alla luce del budget cap, hanno sortito dunque qualche effetto. I Gran Premi scelti sono quelli di Imola, Spielberg e San Paolo.

Forte lo stupore per la scelta del GP dell'Emilia Romagna in quanto l'autodromo imolese, pur tecnico e difficile, si sa che non facilita i sorpassi. Dunque che senso ha organizzare una corsa breve proprio nel primo dei due GP italiani? Lo scorso anno fu Monza a ospitare la gara sprint e date le caratteristiche del circuito lombardo si era vista azione. Cambia il punteggio: non più 3-2-1 ai primi tre, bensì punti per i primi otto 8-7-6-5-4-3-2-1.

Per gli archivi, la pole position non verrà attribuita, come ingiustamente verificatosi nel 2021, al vincitore della gara sprint, bensì a chi segnerà il giro più veloce nella qualifica del venerdì. Sarebbe augurabile, a questo punto, che venissero attribuite le pole 2021 non ai vincitori delle gare sprint come accaduto, ma a chi aveva conquistato le pole.

Variazione importante per quel che riguarda i casi in cui le gare siano interrotte dopo pochi giri per motivi vari, come accaduto nello scorso GP del Belgio quando nonostante due giri percorsi dietro la safety-car causa forte pioggia, sono stati attribuiti punti, precisamente la metà del punteggio di un Gran Premio. E' stato invece deciso che nessun punto sarà assegnato se non saranno percorse due tornate senza safety-car o con la virtual safety car. Se il leader della corsa ha svolto più di due giri, ma meno del 25 per cento della distanza programmata del Gran Premio, ai primi cinque saranno assegnati i seguenti punti: 6-4-3-2-1.

Se chi comanda la gara ha completato il 25 per cento, ma meno del 50 per cento della distanza prevista, saranno distribuiti i seguenti punti ai primi nove al traguardo: 13-10-8-6-5-4-3-2-1.

Se il leader del Gran Premio ha completato il 50 per cento, ma meno del 75 per cento della distanza programmata, saranno dati i seguenti punti ai primi 10 all'arrivo: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1.