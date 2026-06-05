Il Circus resta a Las Vegas fino al 2037, rinnovato il contratto del Gp più scintillante della F1

La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per altri dieci anni. E' stato infatti siglato un nuovo accordo che prolunga la presenza del gp nell'iconica città americana fino al 2037: la tappa del mondiale a Las Vegas era stata inserita nel 2023 con un contratto triennale, successivamente esteso per altre due edizioni che prevedevano la gara sulla celebre Strip. Con l'estensione per un altro decennio il gp di Las Vegas vuole consolidarsi come uno degli appuntamenti più importanti in calendario.

«Siamo entusiasti che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per molti anni a venire -, le parole del presidente e CEO della F1, Stefano Domenicali -. Fin dal suo debutto nel 2023, l'evento è stato straordinario, affermandosi rapidamente come una tappa di primo piano per le grandi corse. Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata fondamentale nella nostra presenza negli Stati Uniti e questo rinnovo, insieme al successo degli ultimi anni, rafforza il nostro impegno a lungo termine in questo importante mercato».