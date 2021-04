La FE torna a Roma nel weekend, Raggi: «Il futuro in città». Agag:«La pandemia si vince, EPrix è segno positivo»

“Quando ci è stata proposta la Formula E abbiamo visto il futuro che atterrava in città. Una gara spettacolare, completamente elettrica nel cuore di una città millenaria”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione della Formula E, la gara dei bolidi elettrici, che questo weekend, sabato e domenica 10 e 11 aprile, tornerà all’Eur. Roma, ha spiegato Raggi, sta lavorando per diventare sempre più sostenibile: “Abbiamo raggiunto 2 milioni di corse in bici e monopattini elettrici. Stiamo dotando la città di piste dedicate, dando la possibilità ai cittadini di scegliere come muoversi.

Un evento come Formula E mostra tutte le potenzialità di questa tecnologia”. La prima cittadina ha parlato anche dei prossimi obiettivi come Expo 2030: “Abbiamo pensato la realizzazione di un quartiere interamente sostenibile”. La settima stagione della Formula E è partita in Arabia Saudita tra due giorni approderà nella Capitale d’Italia. Alejandro Agag, di Formula E, ha affermato: “Il mondo è fermo ed è un miracolo stare qui. Questa stagione è una corsa ad ostacoli. Non tutte le città fanno lo sforzo” di ospitare una gara del genere. “Questa pandemia si può vincere e fare questa gara è un segno positivo”, ha aggiunto Agag.