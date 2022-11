Ferrari, è morto Mauro Forghieri, storico capo ingegnere per oltre un ventennio e papà delle Rosse di Lauda

Passionale, geniale, unico. Mauro Forghieri ci ha lasciato a 87 anni stamane. Da sempre legato alla Ferrari, l'ingegnere che ha fatto la storia del team di Maranello vincendo in F1 sotto la sua guida sette campionati mondiali costruttori e quattro titoli piloti si è spento nella sua Modena. Forghieri era entrato in Ferrari nel 1959, appena laureato, e vi entrò assieme a Gian Paolo Dallara, nome che non ha bisogno di presentazioni. Forghieri si occupava dello sviluppo dei motori, Dallara dei telai ed entrambi erano sotto la direzione dell'ingegner Carlo Chiti, che poi divenne l'anima del progetto Alfa Romeo in F1.

Quando alla fine del 1961 Dallara passò alla Maserati e Chiti venne lasciato libero, Enzo Ferrari promosse Forghieri responsabile tecnico per la F1 e la categoria Prototipi. Uno dei primi incarichi riguardò la messa a punto della Ferrari 250 GTO ed è rimasta nella storia la modifica del ponte posteriore per migliorare la stabilità della vettura nei curvoni veloci. Tra i prototipi, Forghieri ha ottenuto sei successi nel Mondiale Marche (l'ultimo nel 1972) e l'indimenticabile arrivo in parata alla 24 Ore di Daytona del 1967. Nel 1969 va annoverato anche il successo nel campionato europeo della montagna con la Ferrari 212 E.



Ma è la F1 la categoria che piano piano coinvolge sempre di più Forghieri. La prima vittoria la festeggiò al GP di Germania del 1963, con la Ferrari 156 F1-63 guidata da John Surtees. L'anno dopo, il fenomeno inglese che aveva vinto tutto con le moto, fece suo anche il Mondiale F1 con la Ferrari 158. Il team di Maranello si impose nella classifica team. Nel 1968, durante il Gran Premio del Belgio, l'ingegnere Forghieri introdusse i primi alettoni su una monoposto, una svolta che ha cambiato la progettazione delle vetture di F1.

Nella metà degli anni 70, Forghieri diede vita al progetto delle monoposto targate 312 con cambio trasversale, azionate da un propulsore a 12 cilindri che tra il 1975 e il 1979 portarono alla vittoria di quattro campionati del mondo costruttori di F1 e tre titoli piloti, due con Niki Lauda nel 1975 e 1977, uno con Jody Scheckter nel 1979. Instancabile, Forghieri con l'arrivo degli anni Ottanta, lanciò in Ferrari i motori turbocompressi, progettando la serie delle monoposto 126 con le quali la Rossa si aggiudicò il mondiale costruttori nelle stagioni 1982 (la tragica stagione in cui perse la vita a Zolder Gilles Villeneuve e Didier Pironi ebbe un gravissimo incidente a Hockenheim) e 1983. Con Forghieri al timone, la Ferrari ha vinto 54 gare di F1, 4 mondiali piloti e 7 costruttori.