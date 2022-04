La Ferrari non perde tempo e conferma Sainz fino al termine della stagione 2024

Due anni di contratto. Carlos Sainz ha rinnovato con la Ferrari fino al termine della stagione 2024. Lo ha reso noto stamane, alla vigilia del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, il team italiano. Nel 2024 scadrà anche il contratto di Charles Leclerc. Una scelta importante quella della Ferrari, che rafforza il rapporto tra lo spagnolo e il monegasco. I due ragazzi in Rosso sono compagni di squadra dal 2021 quando Sainz nella classifica generale si è piazzato davanti a Leclerc, rispettivamente al quinto e settimo posto. Questa stagione invece, Leclerc è partito come un razzo e comanda il campionato, dopo tre gare, con ben 71 punti e due vittorie all'attivo mentre Sainz è terzo con 33 punti e un ritiro a Melbourne causa errore.

"Ho sempre detto che non esiste una squadra migliore per la quale correre, e dopo oltre un anno con il team Ferrari posso dire che questa esperienza è andata anche oltre le mie aspettative. Il primo campionato insieme è stato solido e costruttivo, siamo cresciuti e i risultati del lavoro fatto si stanno vedendo in questo inizio di stagione", ha spiegato Sainz. "Quando sono arrivato a Maranello, l'obiettivo era riportare la squadra in lotta per la vittoria e in lizza per entrambi i titolo. La F1-75 è una macchina che ci può permette di inseguire questi obiettivi".

Mattia Binotto, team principal, ha aggiunto: "Ho detto più volte che sono convinto di avere la miglior coppia di piloti della Formula 1, per cui riconfermare la nostra fiducia in Carlos prolungando il suo contratto in nome della stabilità e continuità ci è parso un passo sempre più naturale gara dopo gara. Nel percorso fin qui compiuto con noi, Carlos ha dato prova di essere il talento che abbiamo sempre pensato, capace di raccogliere risultati importanti e di sfruttare al massimo tutte le occasioni. Fuori dall'abitacolo si è dimostrato un grande professionista e un vero uomo squadra, e questo approccio ha aiutato tutto il gruppo a migliorarsi e a crescere. Insieme possiamo puntare a traguardi ambiziosi".