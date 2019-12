Ferrari e Leclerc insieme fino al 2024. Il Cavallino prolunga il contratto del monegasco

MARANELLO - La notizia era nell'aria da qualche settimana e puntuale è arrivata alla vigilia di Natale. Charles Leclerc è stato confermato dalla Ferrari fino al 2024. Da parte del team di Maranello, un attestato di fiducia enorme nei confronti del giovane pilota di Monte-Carlo sul quale si intende costruire un futuro vincente. La grande stagione 2019, con due vittorie e sette pole, ha proiettato Leclerc nell'olimpo dei grandi riuscendo ad oscurare quello che era considerato il miglior giovane apparso in F1 negli ultimi anni, ovvero Max Verstappen. Leclerc avrebbe ottenuto uno stipendio triplicato rispetto al precedente accordo che scadeva nel 2022, salendo fino a 9 milioni di euro l’anno. .

“Charles fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire, e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante”, ha commentato Mattia Binotto. “La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara, nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni. Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro”.

“La stagione appena conclusa, come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1, è stata per me un sogno”, ha detto Leclerc. “Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione”.

Dall’altro lato del box, Sebastian Vettel ha un contratto in scadenza a fine 2020, mentre in queste settimane si sono diffuse le voci di un possibile matrimonio tra la Ferrari e Lewis Hamilton. Comunque vada, il punto fermo sarà la presenza di Leclerc.