“La Ferrari su Hamilton”, per la stampa inglese il Cavallino offre 40 mln sterline al campione inglese. Contatti tra pilota ed Elkann

LONDRA - «La Ferrari è pronta a offrire a Lewis Hamilton la possibilità di vincere il suo ottavo campionato del mondo da sogno con la sua famosa macchina rossa». Lo scrive oggi il Daily Mail, secondo cui al pilota inglese sarebbero stati offerti 40 milioni di sterline, oltre 46 mln di euro. «Le trattative non solo stanno avanzando ai massimi livelli in Ferrari, ma il presidente della società John Elkann è già in stretto contatto con Hamilton». Il contratto di Hamilton con la Mercedes, prosegue il quotidiano britannico, scade a fine anno ma «la Mercedes rimane saldamente nei pensieri del 38enne». In caso di passaggio alla Ferrari, l’ipotesi principale è quella di affiancare Hamilton a Charles Leclerc, senza però scartare la possibilità di uno scambio Ferrari-Mercedes tra i due piloti principali, quindi Hamilton alla Rossa e Leclerc alla Mercedes.