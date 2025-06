La Ferrari vince ancora la 24 Ore di Le Mans, trionfo di Hanson, Yfei Ye e Robert Kubica

La Ferrari vince e scrive la storia alla 24 Ore di Le Mans con la terza vittoria consecutiva, la 12ma della storia, portando sul grado più alto del podio la 499P #83 semiufficiale della AF Corse guidata da Philip Hanson, Yfei Ye e soprattutto da Robert Kubica che corona il sogno di una carriera coraggiosa e poliedrica con una prova maiuscola, degna della sua fama di combattente.

La Ferrari color giallo Modena ha avuto la meglio dopo 387 tornate (record per le Hypercar) sulla Porsche 963 #6 di Estre-Vanthoor-Campbell che nel corso dell’ultima ora e mezza ha impedito una clamorosa tripletta mettendosi di fronte alle due Ferrari ufficiali, la #50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, che aveva vinto lo scorso anno, e la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che aveva invece trionfato l’anno prima in occasione del centenario della 24 Ore di Le Mans e del ritorno della Ferrari nella massima categoria dell’Endurance.

Una vittoria strameritata che non era facile prevedere alla luce di un Balance of Performance che imponeva alle vetture di Maranello di abbassare la potenza del 3% dopo i 250 km/h e di qualifiche non certo brillanti, con la sola #50 in grado di entrare tra i primi 10 a giocarsi l’Hyperpole finendo solo 7ma. Ed invece l’arrembante Cadillac, che aveva monopolizzato a sorpresa la prima fila, si è subito sciolta sotto i colpi della Porsche che ha preso la testa e ha menato le danze fino allo scoccare della quarta ora.

Da quel momento in poi, una dopo l’altra, le tre Ferrari 499P hanno superato la 963 #5 imprimendo un ritmo che è cresciuto costantemente sfilacciando un gruppo che, tutto sommato, si era tenuto relativamente compatto lasciando intravvedere un ruolo anche per Alpine, BMW e le altre illustri concorrenti. Ed invece, complice una diversa strategia, per un po’ si è trovata in testa la Peugeot 9X8 che certo non aveva brillato finora.

La Cadillac #12 di Lynn-Nato-Stevens si porta a casa il 5° posto mentre solo 6^ la Toyota #7 di Conway-De Vries-Kobayashi. L’altra GR010 di Buemi-Hartley-Irakawa non ha fatto meglio del 16° posto quando era nettamente meglio piazzata dell’altra, a causa della perdita della ruota posteriore destra che ha costretto la #8 a percorrere un intero giro a passo d’uomo. L’Alpine conquista almeno il 10° posto con la #35 di Chatin-Absburg-Milesi, risultato minimo desiderato.

Vanno meglio del previsto le due Aston Martin Valkyrie che da ri-debuttanti dopo molti anni, evitano gli ultimi posti finendo rispettivamente al 13° e 15° posto. Rimangono fuori dalla top 10 le due Peugeot (12^ e 17^) e deludono senza appello le BMW, ultime con il 18° e 19° posto frutto di errori e problemi tecnici. La casa tedesca non può essere soddisfatta neppure di come sono andate le cose tra le LMGT3: si è fermata infatti alle 2:30 della notte la M4 #43 di Valentino Rossi, a causa di un guasto al motore mentre alla guida c’era il compagno Van der Linde.

Tra le derivate di serie ha invece vinto la Porsche 911 #92 della Manthey 1ST Phorm guidata da Riccardo Pera insieme a Ryan Hardwick e all’esperto Richard Lietz che così si porta a casa la sesta vittoria personale a Le Mans, tutte tra le GT. Per la vettura tedesca è una conferma, visto che aveva vinto anche l’edizione dello scorso anno. C’è un pezzo di Italia anche sulla 2^ classificata, la Ferrari 296 #21 della AF Corse guidata da Heriau-Mann-Rovera mentre è sfumato alla fine il 3° posto per l’Aston Martin Vantage AMR della Heart of Racing guidata da James-Drudi-Robinchon a favore della Corvette #81 della TF Racing guidata da Van Rompuy, Andrade e Eastwood.

È replica anche tra le LMP2 dove la Oreca-Gibson della Interpol Eurosport #43, guidata dal terzetto Dillmann-Smiechowski-Yelloly, si è concessa un bis il cui merito, visto che parliamo di vetture con telaio e motore standard, va ascritto alla bravura del team e dei piloti. Con questi risultati e il doppio punteggio dato da questa gara, la Ferrari consolida il proprio primato in tutte le classifiche, frutto di tre vittorie su tre gare disputate delle quali quella di Imola con una tripletta, soprattutto quella riservata ai Team che vede sempre più in testa la AF Corse.