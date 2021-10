F1, la FIA ha diramato il calendario ufficiale 2022: 23 Gran Premi, due in Italia, Imola e Monza

Il Consiglio Mondiale della FIA ha definito il calendario del Mondiale F1 2022. Le gare saranno 23, numero record nella storia della categoria e che era stato già annunciato dal presidente Stefano Domenicali, mentre per l'Italia c'è una bella notizia: la conferma di Imola, come già anticipato, che ospiterà il Gran Premkio dell'Emilia Romagna (fine settimana ricco in quanto come contorno ci saranno anche F2 e F3) nel weekend del 24 aprile. In tale data era previsto il GP di Cina a Shanghai, ma per il terzo anno rimarrà escluso per le conseguenze dovute alla pandemia COVID-19. "Sarà ripristinato non appena le condizioni lo consentiranno", ha precisato Liberty Media. Contando anche Monza, l'Italia manterrà quindi il privilegio di accogliere due round, come gli Stati Uniti che avranno la novità del tracciato cittadino di Miami (8 maggio) al fianco di Austin, messa in elenco per il 23 ottobre ma con l'asterisco, in attesa del rinnovo contrattuale che dovrebbe essere firmato questo fine settimana in occasione della gara.

Non ci sono sorprese rispetto alle bozze di calendario già circolate, con il via fissato in Bahrain il 20 marzo seguito dalla trasferta nella vicina Arabia Saudita, a Jeddah. È previsto il ritorno dell'Australia, dove peraltro proprio in questi giorni stanno terminando molte limitazioni dovute all'emergenza sanitaria: Melbourne non sarà la tappa inaugurale come era tradizione pre Coronavirus, ma la terza, il 10 aprile. Mantiene il suo posto anche la Francia, il 24 luglio, dopo le voci di una possibile uscita di scena del tracciato di Le Castellet per fare spazio proprio a Imola. Saranno due le "triplette" di eventi consecutivi, poco amate dai team per lo sforzo richiesto al personale viaggiante: la prima sarà quella Belgio-Olanda-Italia alla ripresa dalla pausa estiva, con le date del 28 agosto, 4 e 11 settembre, seguita dopo un weekend di riposo da quella, molto più complicata logisticamente, formata da Russia, Singapore e Giappone.

Il finale sarà sempre ad Abu Dhabi, il 20 novembre: si chiuderà in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, per evitare sovrapposizioni con i Mondiali di calcio che inizieranno due giorni dopo in Qatar. Il Paese mediorientale debutterà fra poche settimane nel calendario F1, con il tracciato Losail, tornando nel 2023 dopo essersi dedicato al torneo FIFA. Ovviamente, qualche cambiamento rimane sempre dietro l'angolo: "La pandemia è ancora fra noi e dobbiamo restare vigili e prudenti, per proteggere il nostro personale e le comunità che visitiamo", ha avvertito Domenicali.

Il calendario 2022 di Formula 1

20 marzo - Sakhir (Bahrain)

27 marzo - Jeddah (Arabia Saudita)

10 aprile - Melbourne (Australia)

24 aprile - Imola (Emilia Romagna)

8 maggio - Miami (Miami)

22 maggio - Barcellona (Spagna)

29 maggio - Monaco (Monaco)

12 giugno - Baku (Azerbaijan)

19 giugno - Montreal (Canada)

3 luglio - Silverstone (Gran Bretagna)

10 luglio - Spielberg (Austria)

24 luglio - Le Castellet (Francia)

31 luglio - Budapest (Ungheria)

28 agosto - Spa (Belgio)

4 settembre - Zandvoort (Olanda)

11 settembre - Monza (Italia)

25 settembre - Sochi (Russia)

2 ottobre - Singapore (Singapore)

9 ottobre - Suzuka (Giappone)

23 ottobre - Austin (USA)

30 ottobre - Mexico City (Messico)

13 novembre - Interlagos (Brasile)

20 novembre - Abu Dhabi (Abu Dhabi)