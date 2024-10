La FIA interverrà per cambiare la "regola" Verstappen sui sorpassi, la revisione sarà proposta al GP del Qatar

L'organo di governo della Formula 1 rivedrà le sue linee guida di gara dopo un incontro avuto venerdì scorso con i piloti al Gran Premio di Città del Messico. La riunione arriva dopo che i piloti hanno messo in dubbio la decisione di penalizzare Lando Norris in seguito a una controversa situazione con Max Verstappen della Red Bull nel Gran Premio di Austin una settimana fa.

La FIA nel briefing con i piloti avrebbe elaborato una nuova visione regolamentare per similari situaizioni a quella di Austin che potrebbero verificarsi nelle prossime corse. La FIA presenterà la sua proposta in occasione del Gran Premio del Qatar. La FIA non ha fornito dettagli su cosa avrebbe cambiato, ma l'ammissione è arrivata nel contesto di una discussione sulle tattiche impiegate da Verstappen per mantenere la sua posizione e se avrebbe dovuto essere penalizzato. Cosa poi ripetuta nel GP messicano per cui la direzione gara questa volta è intevenuta pesantemente con 20" di penalità al pilota Red Bull.



Tornando al meeting, i rappresentanti della Federazione hanno fornito una spiegazione per la decisione di penalizzare Norris ad Austin, alcuni piloti però, non sono stati d'accordo con tale versione, dopo di ché la FIA ha affermato che avrebbe preparato una revisione. Gli addetti ai lavori hanno detto che sembrava che la FIA fosse giunta alla riunione preparata per questa eventualità. L'incontro è stato sereno da entrambe le parti e un portavoce della FIA ha detto che è stato "collaborativo".

La maggior parte dei piloti ritiene che Verstappen abbia sfruttato nel comportamento tenuto ad Austin, una scappatoia nelle regole riguardanti la difesa da un'avversario che cerca di sorpassare all'esterno e in un modo che va contro l'etica delle corse. La FIA ha sottolineato durante l'incontro l'importanza di essere visti come coerenti nel suo processo decisionale, ma i piloti hanno ribattuto che non aveva senso essere coerenti se venivano prese decisioni sbagliate. È stata anche discussa l'idea di apportare modifiche ai circuiti per creare un deterrente naturale per un pilota che esce dal tracciato.

Il sette volte campione Lewis Hamilton ha dichiarato in una conferenza stampa tenuta il giorno prima dell'incontro dei piloti con la FIA, di essere stato esposto più di una volta a questa tattica da parte di Verstappen durante la loro lotta per il titolo nel 2021. Hamilton ha poi aggiunto: "Non si deve togliere il piede dal freno per aumentare la velocità all'apice della curva per poi uscire di pista volutamente e mantenere comunque la posizione".