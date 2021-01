La F1 modifica le prove libere del venerdì: si passa da 90 a 60 minuti per le due sessioni

La Formula 1 sta per approvare una modifica alle sessioni di prove libere del venerdì, la prima giornata dei Gran Premi. Nel sito della FIA, alla voce regolamento sportivo 2021, è sottolineato come le due sessioni iniziali saranno accorciate e anziché svolgersi sui tradizionali 90 minuti, si passerà a 60 minuti per ognuno dei due turni. In totale, un'ora in meno. Le prove libere del venerdì, dal punto di vista televisivo erano assai poco interessanti, inutilmente lunghe, tanto che i piloti non sfruttavano per intero l'ora e mezza a disposizione.

Dal punto di vista dei team, poco cambia, i giri saranno sempre gli stessi anche se diluiti in minor tempo, vi dovrà essere una maggior "accelerazione" nella ricerca degli assetti e tornerà ancora più utile il lavoro svolto al simulatore. La terza sessione del sabato mattina rimane invariata essendo già di 60 minuti. La modifica del programma andrà a favorire le categorie di contorno come la Formula 2, la Formula 3, la Porsche, la W Series che quest'anno farà parte del Mondiale F1 in alcuni eventi, e anche della Formula Regional European by Alpine, con la F1 a Barcellona e Montecarlo.