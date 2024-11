La Formula E rinuncia ai test della Stagione 11 a Valencia, ma lavora per trasferirli sul circuito Jarama di Madrid

La Formula E ha ufficializzato di aver rinunciato a Valencia per i tradizionali test che anticipano l'avvio della nuova stagione. Le sessioni ufficiali erano state programmate nei pressi della città fra lunedì 4 e giovedì 7 novembre, ma la drammatica situazione nella regione ha spinto gli organizzatori a fare un passo indietro. «A seguito di consultazioni con le autorità locali, la Federazione Internazionale dell'Automobile e i nostri colleghi del Circuit Ricardo Tormo, abbiamo deciso di non procedere con i nostri test pre-campionato a Valencia», informa una nota.

Poiché i test rappresentano una verifica importante per scuderie (undici) e piloti (ventidue, cui quest'anno si aggiungono anche le donne impegnate nei rookie test dedicati), la Formula E sta lavorando all'ipotesi di un trasferimento. La prova generale del prossimo campionato, il numero 11, la cui prima gara è in calendario il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile, potrebbe svolgersi nei pressi della capitale spagnola, sul circuito di Jarama che in passato aveva già ospitato la Formula 1. Il programma slitterebbe “semplicemente” di un giorno, dal 5 all'8 novembre, inclusa la sessione di 3 ore per le donne pilota, che finora avrebbe dovuto essere quella conclusiva.

«Il programma completo dell'evento – continua la Formula E – sarà confermato a tempo debito, mentre affrontiamo una serie di sfide logistiche e operative che determinerà se sarà possibile spostare le nostre operazioni a Madrid in questo lasso di tempo». Una vera volata organizzativa anche per le stesse squadre, che fino alla tarda mattinata di giovedì erano in attesa di indicazioni.

«I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questi terribili eventi e noi della Formula E stiamo cercando di capire come poter sostenere la regione in questo tragico momento», ha ribadito l'organizzazione del mondiale elettrico, che ha ricordato che «sarebbe stato possibile andare avanti dal punto di vista logistico». Tuttavia, la Formula E ha ritenuto essere «importante» rinunciare alla sede di Valencia per evitare di «creare qualsiasi distrazione o utilizzare risorse preziose utili a supporto del comunità locale».