La Formula E riparte al "buio", venerdì e sabato i primi due EPrix della settima stagione si corrono in notturna

DIRIYAH – I fari si accendono sulla nuova stagione della Formula E, la settima. Non è un luogo comune, perché per la prima volta nella storia della competizione elettrica si corre in notturna. Venerdì e sabato sono in programma i due ePrix inaugurali del campionato del mondo Fia a zero emissioni: il via è previsto alle 20, ora italiana. Nella svolta “green” voluta dalle autorità dell'Arabia Saudita, che puntano a dipendere sempre meno dal petrolio, è stato disposto l'utilizzo di un sistema di illuminazione a Led a bassa potenza in grado di dimezzare il consumo di energia rispetto ad un impianto convenzionale.

Il circuito cittadino che si trova nella periferia della capitale saudita misura poco meno di 2.500 metri. È un tracciato praticamente invariato che i piloti dovranno percorrere in senso orario: solo le curve 9, 12, 13, 14 e 18 hanno subito delle “correzioni”. Antonio Felix Da Costa è tra i favoriti d'obbligo della vigilia: perché il pilota della Ds Techeetah è il campione del mondo in carica e perché ha dimostrato di avere un buon feeling con la pista. Nei tre precedenti ePrix di Diriyah il portoghese ha ottenuto un successo, una pole, un giro veloce e il miglior tempo nelle qualifiche di gruppo. Il lusitano, tuttavia, così come il compagno di squadra Jean-Eric Vergne, guiderà una monoposto equipaggiata ancora con il powertrain della stagione scorsa.

Alexander Sims, che quest'anno parte con la Mahindra, ha all'attivo una vittoria e due pole, mentre Sam Bird, da questa stagione alla Jaguar Racing, ha “condito” la sua affermazione con il punto riservato alla miglior qualifica. Il palmares ha tuttavia un'importanza relativa, soprattutto perché i due britannici corrono con macchine diverse. Per questo sarà interessante capire anche se Maximilian Günther, che con il bolide della scuderia Bmw i Andretti (a fine stagione la casa bavarese lascerà la Formula E) era stato il più veloce nei test ufficiali di Valencia, ha veramente una marcia in più o se le altre squadre di erano “nascoste”.

La Porsche insegue sempre il primo successo nel campionato elettrico (Andrè Lotterer cercherà di conquistarlo assieme al nuovo compagno di squadra Pascal Wehrlein), mentre Audi vuole congedarsi della rassegna (il ritiro avverrà a fine stagione) tornando a vincere. Le incognite sono parecchie e riguardano le competitività di varie squadre, comprese la Mahindra, la Mercedes-Benz Eq e la Nissan e.Dams. I debuttanti sono Norman Nato (che alla Venturi subentra a Felipe Massa), Jake Dennis (Bmw i Andretti) e Jack Cassidy (Envision Virgin).