La FE riparte da Berlino. Mercoledì alle 19 il primo dei 6 ePrix che chiudono la stagione 6

BERLINO – Sei EPrix senza pubblico per chiudere entro ferragosto la sesta stagione della Formula E, il campionato riservato alle monoposto elettriche. La prima delle sei gare concentrate sulla pista dell'ex aeroporto Tempelhof di Berlino è in programma mercoledì. Nel pomeriggio sono in programma le prove e le qualifiche. Il via verrà dato alle 19. Gli organizzatori avevano anticipato ed hanno confermato che le corse di disputeranno su tre tracciati distinti (senso di marcia invertito il 5 e 6, tradizionale l'8 e il 9 e ridisegnato il 12 e 13) che dovrebbero costringere piloti e scuderie a mettere a punto strategie diverse.

L'alternativa tedesca consente alla Formula E di archiviare dignitosamente il circuito, inizialmente articolato su 14 tappe. Alla fine saranno 11, incluse le cinque sulle quali è basata l'attuale classifica provvisoria che vede Antonio Felix da Costa e la Ds Techeetah in vetta a quella piloti ed a quella a squadre. Il portoghese ha 67 punti contro i 56 di Mitch Evans (Panasonic Jaguar) e i 46 ed i 44 di Alexander Sims e Maximilian Günther (Bmw i Andretti). La scuderia franco cinese è in testa fra i team a quota 98, ossia 8 lunghezze in più rispetto a quella bavarese.

Con sei gare ancora da disputare il campionato a zero emissioni è ancora apertissimo, anche se sono cambiati i nomi di alcuni protagonisti. Pascal Wehrlein (Mahindra) non ci sarà perché dovrebbe approdare alla Porsche nella prossima stagione e la squadra indiana lo ha sostituito con Alexander Lynn. Daniel Abt, “messo alla porta” dall'Audi dopo essersi fatto sostituire da un professionista delle gare virtuali nel Race at Home Challenge, è “rientrato dalla finestra" perchè è stato ingaggiato dalla Nio al posto del cinese Ma Qinghua.

La casa dei Quattro Anelli ha affidato la sua monoposto al due volte vincitore del Dtm di Germania René Rast. La Geox Dragon ha puntato su Sergio Sette Camara per affiancare lo svizzero Nico Müller in questo scorcio finale di stagione. Il brasiliano, il terzo dell'attuale circuito assieme a Lucas di Grassi e Felipe Massa, prende il posto di Brendon Hartley. La Panasonic Jaguar dovrebbe far guidare a Tom Blomqvist la macchina di James Calado (che sarà sostituito da Sam Bird nella prossima stagione) in qualche EPrix.