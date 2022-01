Il campionato elettrico riparte in notturna. Domani e sabato in Arabia Saudita i primi due EPrix della stagione 8

RIAD – La Formula E riparte in notturna e dall'Arabia Saudita dove un paio di settimane fa si è conclusa la Dakar. Le autorità locali hanno deciso di puntare con decisione sul motorsport, come conferma anche la Formula 1: il circuito di Gedda, la metropoli dove era stato collocato anche l'arrivo del rally raid, ha ospitato il penultimo Gran Premio della passata stagione e ospiterà il secondo di quella del 2022. Un paio di mesi fa, in occasione dei test ufficiali di Valencia, il 37enne manager Carlo Boutagy, il numero uno della Cbx, la società che ha l'esclusiva per la Formula E in Medio Oriente, puntava ai 60.000 visitatori.

I due ePrix, quelli che inaugurano la stagione 8, sono inseriti nel contesto di un lungo festival, il “Riyadh Season”, che anima la capitale per diversi mesi e si concluderà a marzo. In occasione del doppio evento della Formula E sono previsti anche grandi concerti con star internazionali come il cantautore James Blunt (23 milioni di album venduti, “You're beautiful” e “Goodbye my lover” i brani che lo hanno reso noto a livello planetario) e il rapper Wyclef Jea, vincitore di tre Grammy e fondatore dei Fugees (il gruppo di “Killing me softly”).

Il circuito saudita si trova nel quartiere “bene” di Diriyah della capitale del paese, Riad. La nazione ha esordito nel circuito nel dicembre del 2018 e da allora non è più uscita dal calendario, tra l'altro con un'intesa a lungo termine. La prova araba è stata anche la prima corsa con l'illuminazione artificiale – rigorosamente a basso consumo – nella storia della Formula E.

Il tracciato misura poco meno di 2,5 chilometri di lunghezza (2,495 per la precisione) con 21 curve e un paio di rettilinei piuttosto interessanti. Il primo ePrix di Diriyah è stato vinto da Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah). Nell'albo d'oro gli sono poi succeduti Sam Bird, che si è imposto sia nella prima gara del 2020 con la Envision Virgin sia nella seconda del 2021 con la Jaguar (il britannico è il solo pilota in attività ad essersi aggiudicato una gara di Formula E in ogni stagione), Alexander Sims e Nyck de Vries. Oggi pomeriggio alle 18 locali (le 15 in Italia) sono in programma le libere. Domani e sabato alle 13.30 (10.30 in Italia) sono state fissate le altre due sessioni di prove, che precederanno le qualifiche (15.40 locali , 12.40 italiane), che avverranno con il nuovo sistema, e le gare (20 in Arabia e 17 in Italia).