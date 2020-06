FE, a Roma nella settimana stagione si correrà il 10 aprile 2021. Sarà il primo EPrix europeo

LONDRA – La terza volta nella Città Eterna della Formula E è in programma il 10 aprile del 2021. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha approvato il calendario provvisorio per la prossima stagione, la settima. La sesta, che avrebbe dovuto essere la più lunga ed è comunque stata la più “affollata” della storia, è stata azzoppata dalla pandemia. E dopo le prime cinque gare, le prossime sei si svolgeranno tutte a Berlino in 9 giorni, fra il 5 ed il 13 agosto..

La stagione 2021 sarà anche il primo Campionato Mondiale di Formula E. Quello di Roma sarà il sesto ePrix della prossima competizione e anche la prima prova che si disputerà nel Vecchio Continente. Nei mesi scorsi, l'organizzazione del circuito a zero emissioni aveva raggiunto un'intesa per mantenere la Formula E a Roma fino al 2025.

Nelle prime due occasioni, l'ePrix capitolino si era svolto all'Eur, dove si sarebbe dovuto correre anche quest'anno. Per il 2021, tuttavia, è stato anticipato «un circuito con una configurazione inedita, che sarà svelata nei prossimi mesi».

«È grande l’entusiasmo di tornare a Roma nel 2021, soprattutto dopo la pausa forzata a cui siamo stati costretti quest’anno», ha dichiarato, Renato Bisignani, General Manager Formula E. «Grazie a un nuovo circuito e alle numerose novità che andremo a svelare nei prossimi mesi, vogliamo rendere l’evento del 10 aprile ancora più entusiasmante e coinvolgente, rimediando in parte alla mancata edizione del 2020 e garantendo ai tifosi uno spettacolo unico».