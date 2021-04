La FE sfida la pandemia, altre 11 E-Prix dopo i quattro già corsi. Completato il calendario: solo a Montecarlo si disputa una gara

LONDRA – La Formula E “sfida” la pandemia con una stagione, la settima, quella in corso, mai così ricca di appuntamenti. Se il calendario non subirà ulteriori variazioni, quello appena confermato assieme alla Federazione Internazionale dell'Automobile conterà 15 gare coinvolgendo 8 località in 3 continenti, Asia, Europa e America. Si tratta di sette doppi E-Prix (deu dei quali già alle spalle, quelli di Diriyah e di Roma) ai quali si aggiunge l'esclusiva tappa di Montecarlo, in programma il prossimo 8 maggio, due settimane dopo il debutto spagnolo, a Valencia, del circuito elettrico. Finora il circuito Ricardo Tormo aveva ospitato solo i test, ma mai una gara ufficiale.

In Messico, il doppio E-Prix non si correrà all'Autodromo Hermanos Rodriguez della capitale impiegato come ospedale da campo, ma a 130 chilometri di distanza, nella città di Puebla. I dettagli del circuito dove le monoposto a zero emissioni saranno di scena il 19 e 20 giugno verranno resi noti in seguito. La “carovana elettrica” resterà Oltreceano anche per le successive due uscite, che sono in calendario il 10 e 11 luglio a New York, ancora una volta con la spettacolare panoramica su Manhattan.

La Formula E rientrerà poi in Europa. Tornerà a Londra, città che manca da alcuni anni dal programma della rassegna a zero emissioni, dove si fermerà il 24 e 25 luglio. Come quello messicano, anche il tracciato inglese deve ancora essere omologati. Il gran finale si terrà in Germania, a Berlino, che lo scorso anno aveva ospitato addirittura sei ePrix consecutivi. La pandemia, che aveva già fatto “saltare” gli eventi di Sanya, in Cina, e di Parigi, in Francia, ha comportato l'annullamento delle gare di Santiago del Cile (inizialmente fissate in gennaio, poi rinviate a giugno e adesso definitivamente cancellate) e di Seoul, in Corea del Sud.

In una nota, gli organizzatori della competizione hanno fatto sapere che «gli eventi di Santiago, Sanya e Seoul saranno riprogrammati per la stagione 8, finalmente con il pubblico in presenza». «La finalizzazione del calendario della settima stagione è un grandissimo risultato frutto dell'impegno di tutti – ha dichiarato Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer della Formula E - Il calendario prevede il maggior numero di gare in una singola stagione nella storia di Formula E e dimostra il nostro continuo impegno per creare un programma entusiasmante, che i fan e il pubblico di tutto il mondo seguiranno».