La Haas ha scelto: nel secondo GP del Bahrain, Grosjean a riposo e debutterà Pietro Fittipaldi

Il team Haas ha deciso: questo fine settimana, nel secondo GP del Bahrain in calendario (ma si disputerà su un diverso tracciato sempre ricavato nell'autodromo di Sakhir), non ci sarà Romain Grosjean che dovrà recuperare dalle bruciature alle mani e alle caviglie causate dal terrificante incidente di domenica. Al suo posto, Gene Haas e il team principal Gunther Steiner hanno deciso di far correre Pietro Fittipaldi. Un nome che emoziona quello di Fittipaldi Emerson, due volte campione del mondo F1 nel 1972 e 1974, primo brasiliano a riuscirci. Per Pietro, Emerson è il nonno essendo il figlio di Juliana, erede del due volte iridato. In realtà, il cognome di Pietro è Da Cruz, nome del marito di Juliana Fittipaldi, ma per ovvi motivi è stato deciso che nel motorsport doveva essere utilizzato il "marchio" di famiglia. Più facile trovare sponsor e attirare l'attenzione mediatica. Pietro, tra l'altro, ha un fratello più piccolo, Enzo, che è parte del Ferrari Driver Academy: nel 2018 ha vinto la F4 italiana e lo scorso anno ha gareggiato nella F3.

Ma torniamo a Pietro. Come è arrivato al team Haas e a debuttare nel Mondiale F1? La carriera di Pietro è molto lunga avendo già compiuto 24 anni. Di nazionalità brasiliana, in realtà è nato e cresciuto negli USA, a Miami, dove tutti i Fittpaldi vivono da tempo. Nel 2014, Pietro è stato campione della Formula Renault inglese e si è anche piazzato nono nella Formula Renault italiana. L'anno seguente ha corso nella F3 europea, nel 2016 e 2017 nella impegnativa World Series 3.5 divenendo campione al secondo anno. Successivamente ha corso nella Super Formula giapponese e nella americana Indycar, ma la sua carriera ha subìto un brusco stop quando, impegnato in una gara WEC con un prototipo LMP1 a Spa, è uscito alla veloce curva Eau Rouge per un guasto tecnico ed ha riportato la frattura delle due gambe. Fittipaldi ha recuperato e nel 2019 ha corso con l'Audi del team Rosberg nel campionato DTM. Nel frattempo, è nato il rapporto con il team Haas. Il primo test è avvenuto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2018, nel 2019 i test sono stati ben sei tra Barcellona, Sakhir e Abu Dhabi, divenendo ufficialmente la riserva della squadra americana. Quest'anno, Fittipaldi non ha corso, pur rimanendo a disposizione del team Haas. Ora la grande occasione.