La Haas presenta a sorpresa la nuova VF-20, ma solo virtualmente. Tanta somiglianza con la Ferrari 2019

Ha sorpreso tutti il team Haas. Senza alcun annuncio, ha "scaraventato" online, sui propri social, le prime foto della nuova monoposto VF-20. La squadra americana aveva annunciato che la vettura sarebbe stata mostrata solamente la mattina del 19 febbraio sulla pit-lane del circuito di Barcellona in occasione della prima giornata dei test collettivi. E invece... "Non potevamo più aspettare", ha scritto la Haas su Twitter. E così è stata la prima a mostrare come sarà la sua vettura 2020 di Formula 1. Una gradita sorpresa, anche se per ora le immagini sono solo virtuali. Com'è dunque la Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen?Prima di tutto è cambiata la livrea: come previsto si torna ai colori aziendali, dopo il nero-oro del 2019 figlio del travagliato accordo con lo sponsor Rich Energy. Sulla carrozzeria ricompare il grigio, ma in una tonalità più chiara rispetto al passato, insieme al nero e a numerose finiture rosse: "Sono contento di riavere questi colori, è una livrea in cui il pubblico si può identificare", ha commentato soddisfatto il patron Gene Haas. "Francamente, spero che la VF-20 ci riporti al livello avuto nel 2018, quando abbiamo concluso al quinto posto nel Mondiale. Il 2019 è stato difficile, educativo, è una fase che prima o poi tocca a tutte le scuderie. Sono fiducioso che la lezione sia stata imparata".

La Haas VF-20 evidenzia una certa somiglianza aerodinamica con la Ferrari SF90 dello scorso anno, ad esempio nella forma del muso, dell'ala anteriore, dell'airscope e delle pance laterali. Non sarebbe strano, visto lo stretto legame tecnico con Maranello, che va oltre la semplice fornitura della power unit prevedendo la condivisione di tutte le componenti consentite dal regolamento: "La VF-20 dovrà raccogliere quello che non ha fatto la macchina precedente", ribadisce il team principal Gunther Steiner. "Sono ansioso di vederla scendere in pista: sarebbe ideale fare tanti chilometri nei test e partire bene in vista del primo Gran Premio in Australia". Ad avere l'onore di guidare per primo la monoposto, mercoledì 19, sarà Kevin Magnussen, che lascerà poi il volante a Romain Grosjean il giorno seguente.