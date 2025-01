La Harley Pan America 1250 di Pedrero nella top 10 dell'Africa Eco Race 2025. È primo nella categoria +1000 cc

Joan Pedrero, in sella alla sua Harley-Davidson Pan America 1250, ha ottenuto un notevole risultato all'Africa Eco Race 2025, classificandosi all'ottavo posto assoluto e conquistando il primo posto nella categoria +1000 cc. La competizione, considerata una delle più impegnative del calendario motociclistico internazionale, ha visto la Pan America 1250 sfidare moto da rally specializzate, progettate e preparate specificamente per affrontare le dure condizioni del deserto. Nonostante le differenze tecniche, la moto di Milwaukee ha dimostrato di essere competitiva, terminando la gara tra le prime dieci classificate. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per Harley-Davidson, confermando la versatilità e le prestazioni della Pan America 1250 anche su terreni estremi.

La moto, equipaggiata con il motore Revolution Max 1250 e con modifiche minime rispetto alla versione di serie, ha affrontato con successo le dune, i tratti rocciosi e le piste sterrate del deserto africano, dimostrando di essere una valida opzione per gli appassionati di avventura che cercano una moto performante e confortevole. "In Harley-Davidson, siamo orgogliosi di offrire motociclette costruite per l'avventura, e la Pan America 1250 è l'espressione massima di questo spirito", ha dichiarato Kolja Rebstock, Vice Presidente Regionale di Harley-Davidson per Europa, Medio Oriente e Africa.

"Ancora una volta, l'incredibile risultato di Joan Pedrero, ottenuto su una moto quasi di serie e come una delle moto più grandi della gara, è un momento rivoluzionario che dimostra le capacità e la versatilità della H-D Pan America in una classe a sé stante". La vittoria di categoria e l'ottavo posto assoluto sono un riconoscimento al lavoro di sviluppo svolto da Harley-Davidson e all'abilità di Joan Pedrero, che ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità della moto.