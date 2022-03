La McLaren "frenata" nei test di Sakhir, lontano dalle prestazioni che Norris sperava

E' stata la delusione dei test pre campionato di Sakhir. La McLaren nelle prove del Bahrain ha dovuto fare i conti con il surriscaldamento dei freni anteriori che impediva alla MCL36 guidata da Lando Norris, di percorrere troppi passaggi consecutivi. Un bel problema a cui la squadra non è riuscita a porre rimedio. La McLaren ha totalizzato solo 200 giri a Sakhir, rimanendo ben lontana dal completare la tabella di lavoro programmata. Un rovescio della medaglia inatteso, dopo le ottime prove a Barcellona in cui Lando Norris aveva siglato il miglior crono assoluto, e la vettura di Woking era accreditata di prestazioni da top 3.

"Siamo più indietro di dove vorremmo essere, e di quanto ci possa rendere fiduciosi in vista della prima gara", ha ammesso britannico Norris, chiamato per giunta agli straordinari, guidando in solitaria nell'intera tre-giorni data la positività di Daniel Ricciardo al COVID-19. Paradossalmente, la McLaren ha registrato il chilometraggio più basso, ma Norris quello più elevato da parte di un singolo pilota. Il confronto con colleghi quali George Rusell (198 giri) o Pierre Gasly (194), che hanno regolarmente diviso i compiti con i rispettivi compagni, dimostra tuttavia quanto la McLaren abbia dovuto viaggiare di conserva.

"Siamo riusciti a fare qualche long-run sabato, ma abbiamo potuto sistemare il problema ai freni solo fino a un certo punto, per il tempo limitato a disposizione. Abbiamo potuto comunque raccogliere riscontri utili e fare progressi prestazionali", ha spiegato il team principal Andreas Seidl, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il weekend di apertura del Mondiale è però già dietro l'angolo, con la missione obbligata di portare aggiornamenti che risolvano i guai in modo definitivo.

Sulla carta, e per quanto espresso a Barcellona, la McLaren ha tutto per rimanere la quarta forza della griglia, e magari anche qualcosa di più. Ma adesso la partenza del campionato rischia di essere in salita, quantomeno per il ritardo di preparazione accumulato. A maggior ragione per Ricciardo, isolato in albergo mentre si svolgevano le sessioni di collaudo: l'australiano, virus permettendo, scenderà in pista a Sakhir solo dalle libere del venerdì. Altrimenti la McLaren si è tutelata con l'eventuale prestito di Oscar Piastri dall'Alpine, oltre a mantenere un accordo per usufruire delle riserve Mercedes, Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries.