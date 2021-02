La Mercedes 2021 verrà mostrata il 2 marzo, ma Hamilton ancora non ha firmato...

LONDRA - Sarà una presentazione digitale quella che la Mercedes allestirà martedì 2 marzo per mostrare la propria monoposto 2021 che sarà chiamata W12. Una novità per il team di Toto Wolff, che solitamente sceglieva il circuito di Silverstone per togliere i veli alle proprie nuove monoposto, cogliendo anche l'occasione per fare qualche giro di pista sfruttando la possibilità concessa dai cosiddetti filming days, scappatoia per percorrere non più di 100 km. In realtà, il nome della Mercedes 2021 sarà F1 W12 E Performance, con la dicitura "E Performance" che richiama i vari modelli stradali ad alte prestazioni della Casa tedesca spinti con motori ibridi. Un bel messaggio quello lanciato dalla Mercedes, che vuole rimarcare la vicinanza tecnologica tra la F1 e i prodotti di serie.

A oggi sono soltanto tre i team F1 che hanno annunciato il giorno in cui presenteranno le nuove monoposto. Anche se, come abbiamo ampiamente già sottolineato, con il congelamento dei regolamenti tecnici per via del Covid-19 e l'intento di far risparmiare alle squadre parecchi soldi, le vetture saranno molto simili a quelle viste nel 2020. Oltre a Mercedes, abbiamo l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen che a Varsavia, città scelta in onore dello sponsor del tester Robert Kubica, il 22 febbraio sarà rivelata la C40 mentre ancora prima, il 15 febbraio, avremo la possibilità di vedere la nuova McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Tornando alla Mercedes, la domanda è: il 2 marzo oltre alla presentazione della monoposto, avremo la notizia della conferma per la stagione 2021 di Lewis Hamilton? E sì, perché il campione del mondo è ancora senza contratto, incredibile a dirsi, ma vero. Toto Wolff continua a dire che è tutto a posto e che l'accordo finale sarà raggiunto prima del GP iniziale in Bahrain, ma la domanda che tutti si fanno è: perché tirarla così per le lunghe? Qual è il vero motivo di questo ritardo? Wolff ha detto: "Non siamo lontani. Sappiamo che la scadenza è il giorno della partenza per il Bahrain, ma per allora sarà tutto sistemato". E Hamilton? Nel mirino ha l'ottavo titolo mondiale che lo farebbe diventare il pilota con il maggior numero di campionati vinti nella storia della F1, ma prima dovrà firmare il contratto...