La Mercedes conferma Bottas per il 2021, squadra che vince non si cambia

Squadra che vince non si cambia. Come riportato nei giorni scorsi e riferito dallo stesso Toto Wolff in più di una occasione, la Mercedes ha annunciato oggi la conferma di Valtteri Bottas per la stagione 2021. Di anno in anno, il finlandese rimane con la squadra campione del mondo nella quale è entrato alla fine del 2016 dopo il ritiro inaspettato di Nico Rosberg, campione del mondo in quella stagione. Terzo nel campionato 2017, Bottas si è piazzato quinto nel 2018 (la sua annata peggiore) ed è stato vice campione iridato lo scorso anno. In totale ha ottenuto con la Mercedes otto vittorie: tre nel 2017, quattro nel 2019, una nel 2020. Dodici le pole: quattro nel 2017, due nel 2018, cinque nel 2019 e una nel 2020. Sono invece quarantotto i podi conquistati da Valtteri in carriera, nove di questi conquistati con la Williams tra il 2014 e il 2016.