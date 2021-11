La Mercedes reagisce e passa al comando con Bottas nel 2° turno libero in Qatar

La Mercedes è uscita allo scoperto e lo ha fatto con Valtteri Bottas, autore del miglior tempo in 1'23"148. La seconda sessione libera del GP di Losail, disputata con luci artificiali, ha visto prevalere la W12, ma Lewis Hamilton ha concluso quarto a 4 decimi dal compagno di squadra col tempo di 1'23"570. Tattica o c'è qualcosa che non va come ha detto nel dopo prove? Max Verstappen gli è poco davanti, terzo in 1'23"498 e anche per l'olandese della Red Bull-Honda si ha avuto l'impressione che si sia tenuto qualche decimo in tasca. Davanti ai due contendenti del Mondiale, e dietro al leader Bottas, c'è ancora Pierre Gasly, secondo con l'Alpha Tauri-Honda. Una conferma al vertice importante per il team di Faenza che vede Yuki Tsunoda settimo. L'Alpine-Renault, che nella classifica costruttori ha gli stessi punti dell'Alpha Tauri ed entrambe combattono per la conquista della quinta piazza, appare più in affanno con Esteban Ocon 11esimo e Fernando Alonso 12esimo.

Non bene anche la Ferrari, soltanto decima con Carlos Sainz, ma con un distacco praticamente invariato dal vertice rispetto alla prima sessione, quasi nove decimi. Charles Leclerc è invece 13esimo. Molto meglio la McLaren-Mercedes, ottima quinta con Lando Norris, ma fatica con Daniel Ricciardo, 14esimo. Tra Ferrari e McLaren è in corso la battaglia per la terza posizione nella classifica costruttori. Bello spunto per Lance Stroll, sesto con l'Aston Martin-Mercedes. Il canadese nel primo turno era stato fermato presto da un problema idraulico. Nono il suo compagno Sebastian Vettel, rallentato nel suo giro veloce da Hamilton e Perez. Non ha girato Nikita Mazepin che nella prima sessione ha danneggiato notevolmente il fondo scocca.

Venerdì 19 novembre 2021, libere 2

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'23"148 - 27 giri

2 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"357 - 27

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"498 - 20

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'23"570 - 25

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"632 - 24

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"705 - 26

7 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"735 - 28

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'23"787 - 20

9 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"020 - 27

10 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"033 - 28

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"041 - 29

12 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'24"056 - 25

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"095 - 23

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'24"135 - 24

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'24"631 - 26

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'24"954 - 27

17 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"072 - 23

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'25"209 - 28

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'25"575 - 27

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - no time - 0