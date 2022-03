La Mercedes sorprende tutti con pance affilatissime, per Brawn è ok, ma al limite del regolamento

Le regole 2022 di Formula 1, scritte in modo scrupoloso per bloccare le zone grigie, non hanno impedito alla Mercedes di stupire. La concorrenza sta osservando con grande attenzione le pance magrissime portate nei test in Bahrain per la W13, con FIA e Liberty Media che sembrano essere state messe in scacco. "Non c'è dubbio che non avessimo previsto questa idea, è un'interpretazione davvero estrema delle regole", ha ammesso a F1 TV il responsabile sportivo del campionato, Ross Brawn. "Credetemi, avevamo chiuso centinaia di buchi, ma il livello di innovazione è sempre enorme". È la conferma, l'ennesima, di come la capacità delle squadre e dei propri ingegneri vada sempre oltre le attese. Ma ai rivali interessa più capire se la configurazione sia legale, cosa su cui il team principal Toto Wolff si è detto tranquillo.

"Penso che quando un team presenta un'idea innovativa, una novità, non andrebbe punito immediatamente", ha affermato Brawn con prudenza. Attenzione, però: Brawn lavora per Liberty Media, che detiene i diritti commerciali del Circus, ma la valutazione della confomità tecnica è di competenza FIA. Il manager inglese è comunque una voce fra le pià qualificate: "Il legislatore (la FIA appunto, ndr) sa cosa sta accadendo e credo che fin qui siano soddisfatti. Le altre scuderie vorranno essere certe che non sia stata fatta un'interpretazione ritenuta non corretta. Immagino che nei prossimi giorni ci sarà parecchio dibattito".

Sotto la lente, in merito allo spirito del regolamento, ci può essere soprattutto l'utilizzo del cono anti-intrusione obbligatorio: è ormai totalmente al di fuori della pancia, fungendo da vero e proprio deviatore di flusso e da supporto per il fissaggio degli specchietti retrovisori.

La FIA ha dato il nulla osta alle pance Mercedes, avendo peraltro ricevuto come da prassi i disegni CAD in anticipo, ma non è detto che gli avversari si fermino qui. "Un team potrebbe segnalare un aspetto che non era stato considerato, è accaduto spesso, e avere ragioni valide", ha spiegato Brawn. Staremo a vedere. La principale avversaria Red Bull, per adesso, ha mantenuto un profilo basso: "Non ci ho dato grande attenzione, anche se è ovviamente si tratta di un concetto piuttosto particolare", ha affermato a Sky Sports il team principal Christian Horner, al centro però di un piccolo giallo: il settiminale tedesco Auto Motor und Sport gli aveva attribuito inizialmente commenti dubbiosi sulla legalità della W13, l'ufficio stampa ha smentito.