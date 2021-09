La Nissan ingaggia Günther dopo l'addio della Bmw. Il tedesco al posto di Rowland destinato alla Mahindra

YOKOHAMA – Orfano della Bmw che ha lasciato la Formula E alla fine della settima stagione, il tedesco Maximilian Günther ha trovato una nuova sistemazione. Il 24enne bavarese che si è già imposto in tre ePrix (Santiago del Cile, Berlino e New York) sostituirà Oliwer Rowland al volante della seconda monoposto della Nissan e.dams. Il britannico dovrebbe trasferirsi alla Mahindra, anche se la firma non è stata ancora ufficializzata. «È un pilota straordinario con un grande ritmo gara e non vedo l’ora di lavorare con lui», ha commentato Sébastien Buemi, il pilota che ha vinto di più nel circuito e che si era aggiudicato il secondo titolo iridato e che guida l'altro bolide della scuderia franco nipponica.

«Sono molto orgoglioso di entrare nella famiglia Nissan e.dams – ha dichiarato il pilota tedesco - Il team ha grandi ambizioni e sono molto motivato a contribuire al successo di questo progetto. È un onore correre per uno dei maggiori costruttori del mondo e un grande passo avanti per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare questo viaggio emozionante».

Günther, che al suo attivo ha anche un secondo posto in Formula E, aveva debuttato nel circuito elettrico nel 2018. Il suo esordio in un ePrix con la nuova monoposto è in programma in gennaio, sul circuito che si trova nei pressi della capitale dell'Arabia Saudita che sancisce l'avvio dell'ottava stagione. A dare il benvenuto al tedesco c'è un manager italiano, Tommaso Volpe, direttore del motorsport di Nissan. «Siamo entusiasti nel vedere quanta passione e grinta Maximilian porterà al team», ha commentato. «Nella sua stagione di esordio in Formula E ha ottenuto la sua prima vittoria in assoluto affermandosi come il più giovane pilota vincitore nella storia del campionato», ha sottolineato Volpe.

Il costruttore giapponese, a differenza di Audi, della stessa Bmw e di Mercedes (che lascerà alla fine del prossimo campionato per tornare a concentrarsi esclusivamente sulla Formula 1), considera la Formula E «la piattaforma ideale per far conoscere a un vasto pubblico le prestazioni e il piacere di guida delle auto a zero emissioni». Nissan elettrificherà tutti i nuovi veicoli venduti nei mercati chiave entro i primi anni del 2030. Mitsunori Takaboshi resterà coome collaudatore e riserva del team. L’ex vincitore di Nissan GT Academy, Jann Mardenborough, rimarrà per le simulazioni della squadra.