La nuova Alpha Tauri: Gasly non ha dubbi e punta al quinto posto tra i costruttori

Con un video spettacolare, futuristico, degno del miglior film di fantascienza targato Ridley Scott, il team Alpha Tauri ha presentato la nuovissima AT03. Nessuno però, la potrà vedere dal vivo fino alla prossima settimana quando Pierre Gasly e Yuki Tsunoda la porteranno in pista a Montmelò per i test collettivi in programma dal 23 al 25 febbraio. Tutto appare molto aggressivo nell'Alpha Tauri (ricordiamo che è il nome di un marchio di moda targato Red Bull), dalla colorazione blu-bianco della monoposto alla stessa AT03 progettata da Jody Eggington che presenta pance sicuramente inedite rispetto alle monoposto 2022 viste fino ad ora, ovvero Haas, Aston Martin e McLaren, mentre la Red Bull si è completamente nascosta in quella presentazione piuttosto ridicola.

Dunque, ha fatto meglio la cuginetta di Faenza in quanto a prima assoluta. Diretta da Franz Tost, da sempre alla conduzione del team, con l'esperto Gasly si punta ad ottenere qualcosa di più del sesto posto finale nella classifica costruttori dello scorso anno, posizione già ottenuta nel 2019 con il nome Toro Rosso. Facile a dirsi, ma la sfida è sicuramente di alto livello e sarà necessario che Tsunoda si avvicini in quanto a prestazioni al suo compagno di squadra. Dei 142 punti ottenuti dall'Alpha Tauri nel 2021, ben 110 sono stati recuperati da Gasly. Ecco perché Tost e compagnia si augurano che si possa far meglio. Tsunoda ha raggranellato 32 punti, e da un rookie con anche poca esperienza nelle formule minori europee non ci si poteva aspettare molto di più, ma appare evidente che se il giapponesino porterà a casa risultati più consistenti e il francese continuerà ad esprimersi sui suoi livelli abituali, la quinta posizione nella classifica costruttori non è utopia considerando che lo scorso anno l'Alpine ha chiuso con 155 punti.

L'obiettivo della quinta piazza è confermato da Gasly: "Spero che questo sia un anno in cui posso lottare per finire regolarmente nei primi cinque. Dobbiamo essere pronti per affrontare qualsiasi situazione. Quindi, mentalmente mi sono preparato ad affrontare ogni possibile scenario e personalmente, spingerò la squadra a fare sempre del suo meglio. L'anno scorso siamo arrivati molto vicini al quinto posto nella classifica costruttori e sarebbe super raggiungere questo risultato quest'anno". L'Alpha Tauri continuerà ovviamente a godere del supporto motoristico della Honda anche se non presenta il marchio ufficiale della Casa, ma bensì il logo della HRC, Honda Racing Corporation che proseguirà l'impegno del costruttore giapponese in F1.