La nuova Ferrari in pista scatena il delirio dei tifosi del Cavallino: marea rossa a Fiorano

L'entusiasmo è quello dei giorni più belli: fra i tifosi della Ferrari, la nuova Sf-25 e la coppia Leclerc-Hamilton e amore a prima vista. Per sapere quanto vale davvero la nuova monoposto del Cavallino bisognerà aspettare ancora un mesetto, quando, da Melbourne, si comincerà a fare sul serio. Ma, dopo tanti anni di amarezze, l'entusiasmo è di quelli che nessuno, dai piloti allo staff tecnico, vuol deludere. Fresca della presentazione a Londra, la Sf-25 è scesa in pista a Fiorano Modenese, il piccolo autodromo a due passi dal quartier generale di Maranello, la storica casa delle rosse. E qui tantissimi tifosi si sono assiepati fin dall'alba per vedere in pista Leclerc e Hamilton e sentire il suono della speranza di tornare a un titolo che manca da poco meno di vent'anni. Fra loro anche un tifoso speciale, il presidente John Elkann, arrivato per vedere dal vivo la nuova creatura.

Un primo giorno di scuola utile per prendere confidenza con la nuova macchina, fare foto e video ufficiali, ma sicuramente troppo presto per avere indicazioni sulla reale competitività della macchina. «Finora - dice il team principal Frederic Vasseur - non abbiamo avuto problemi. Dobbiamo ancora imparare a conoscere la macchina e confermare i numeri visti nello sviluppo. Dopo i primi gran premi capiremo meglio dove saremo». Dello stesso avviso anche il vero protagonista di questo inverno ferrarista, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che a Maranello sembra già di casa. «E' ancora presto - dice dopo aver completato il suo turno al volante nel pomeriggio - e non posso dire troppo ma oggi non abbiamo avuto problemi. E' la mia prima Ferrari ed è difficile crederlo. Sto vivendo intensamente ogni attimo». Se il feeling con i tifosi è già scattato, anche quello fra i due compagni di squadra sembra buono.

Dalle immagini diffuse sui social dalla Scuderia Ferrari, si vede infatti Hamilton che col cellulare inquadra il compagno di squadra mentre accende il motore ed esce dal box. «Mi piace tantissimo lavorare con Charles - dice il britannico - anche prima parlavamo tantissimo dentro e fuori la pista: musica, moda. Ma qui l'ambiente lavorativo è fantastico». Poi, ovviamente, saranno la pista e il cronometro a definire delle gerarchie. Ma per ora, per il popolo del Cavallino, è solo tempo per sognare di poter tornare sul tetto del mondo come non accade ormai da troppo tempo.