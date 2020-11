La nuova monoposto DS E-Tense FE20 debutterà in Formula E forse nell'ePrix di Roma

PARIGI - «Per me una bella auto è un'auto veloce», scherza Jean Eric Vergne prima di svelare la DS E-Tense FE20 con la nuova livrea. Il francese, finora l'unico pilota ad aver vinto due volte il titolo individuale di Formula E, ha portato al successo la scuderia sino-francese DS Techeetah assieme ai suoi compagni di squadra: prima Andrè Lotterer e l'anno scorso il portoghese Antonio Felix Da Costa che gli è succeduto nell'albo d'oro della rassegna.

Lo slogan della squadra è “ready to win again” (pronta a vincere ancora), anche se le prime gare della settimana stagione verranno affrontate dai due campioni con un'evoluzione della vettura che ha trionfato nel 2019/2020. La nuova FE21 dovrebbe debuttare con il quinto ePrix. Xavier Mestelan Pinon, direttore di DS Performance, ipotizza la gara di Roma, ma il calendario è flessibile. «A causa della crisi sanitaria abbiamo scelto di sviluppare due vetture contemporaneamente», ha precisato. Cioè migliorare il bolide della scorsa stagione e mettere a punto quella per il primo campionato del mondo.

Che per Da Costa è «la ciliegina sulla torta»: «La nuova denominazione in realtà è una formalità – sorride – perché corriamo negli stessi circuiti e contro gli stessi avversari». «Forse il trofeo sarà più grande», azzarda il portoghese, servendo al compagno di squadra un eccellente assist: «Si vede che dovremo essere in due a portarlo», dice Vergne. Il nero e l'oro continuano ad essere le tinte dominanti della monoposto franco cinese che ha reso «orgogliosa a grata» la numero uno del marchio, Béatrice Foucher.

I tecnici hanno solo accennato al powertrain completamente nuovo, senza peraltro fornire alcun dettaglio tecnico. «Guardando ai risultati delle due stagioni precedenti, non possiamo davvero puntare ad altro che a una nuova doppia vittoria in campionato, ma questa volta come primi campioni del mondo di Formula E», ha incalzato Mark Preston, il team principal della scuderia. «La squadra ha fatto un lavoro incredibile e non vedo l'ora di provare di nuovo a Valencia (dove tra il 28 novembre e l'1 dicembre sono in programma i test ufficiali, ndr) in vista dell'apertura della stagione il prossimo gennaio a Santiago», ha dichiarato Vergne. «Vedere la nostra monoposto negli specchietti non può lasciare tranquillo nessuno», ha insistito Da Costa.