La pioggia protagonista del 2° giorno di test a Sepang. Mir su Honda il più veloce, la Yamaha non gira

Va in archivio anche la seconda giornata di test MotoGP a Sepang, fortemente condizionata dalla pioggia che ha impedito ai piloti di proseguire il lavoro nella 2^ sessione. Nella prima del mattino miglior crono di Joan Mir su Honda, che in 1:56.874 ha migliorato di ben sei decimi il suo best lap delle qualifiche dello scorso ottobre. Alle sue spalle le Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio. Poi Acosta e Vinales.

Quindicesimo crono per il campione del mondo in carica, Marc Marquez su Ducati ufficiale.Problemi per la Yamaha che non gira nel day-2: la casa di Iwata si è presa del tempo per analizzare la problematica riscontrata nella giornata di ieri sulla moto di Fabio Quartararo, caduto pesantemente in curva 5 (con frattura al dito della mano e forfait per i due giorni successivi di test). Finché non verrà individuato con certezza il problema, per precauzione non vedremo in pista le M1. Da parte sua Marco Bezzecchi, con il 6° tempo della mattinata di Sepang, ha fatto il punto sul prosieguo dei lavori in casa Aprilia: «Sta andando abbastanza bene, bisogna però rimanere tranquilli e calmi perché c'è molto da lavoro da fare. Dobbiamo raccogliere dati per gli ingegneri e io mi devo abituare a tutte le parti nuove della moto».