La pioggia rende inutile il 2° turno libero di Budapest. Piccola soddisfazione per Vettel, primo

La pioggia non si ferma a Budapest e di conseguenza il secondo turno libero è stato praticamente inutile. Pochi giri per i protagonisti (appena uno per Lewis Hamilton, quattro per Max Verstappen, cinque per Valtteri Bottas). Gli unici che hanno collezionato chilometri sono stati Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oltre a Kimi Raikkonen. ll tedesco, 12 tornate, ha così ottenuto il primo tempo in 1'40"464 precedendo Bottas di 272 millesimi mentre Leclerc, pur a parità di gomme wet hard è risultato appena decimo. Ma sono tempi che non vanno presi in considerazione benché sia prevista pioggia anche domani per il terzo turno libero, ma non per la qualifica. Mentre per domenica, si teme un temporale verso la tarda mattinata.

Venerdì 17 luglio 2020, libere 2

1 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'40"464 - 12 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'40"736 - 5

3 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'41"784 - 6

4 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'42"380 - 6

5 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'42"470 - 5

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'42"588 - 7

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"820 - 4

8 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'43"335 - 6

9 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'43"471 - 16

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'43"725 - 10

11 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'44"411 - 9

12 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'46"000 - 5

13 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'47"422 - 7