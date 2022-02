La presentazione della nuova Red Bull è... “un bluff”. La macchina la si vedrà nei test del 23-25 febbraio

Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. L'attesa presentazione della Red Bull RB18 si è risolta con una totale presa in giro. E sì, perché la monoposto mostrata non sarà quella che vedremo in pista, ma non è altro che un aggiornamento della monoposto FOM che era stata utilizzata per evidenziare le modifiche che le vetture 2022, con i nuovi regolamenti, avrebbero adottato. Dipinta con i colori Red Bull e con lo sponsor principale Oracle, la presunta RB18 adotta un muso e ali che potrebbero essere quello che vedremo in azione ai test di Montmelò, per il resto, non vi è nulla della creatura firmata da Adrian Newey per il 2022.

La squadra campione del mondo piloti con Max Verstappen non ha voluto svelare nulla della propria monoposto e non si capisce a questo punto perché mettere in scena questo spettacolino di bassa qualità. Poco da dire anche sulle solite banali dichiarazioni di Christian Horner, Sergio Perez e del neo iridato Verstappen. Insomma, tempo perso e meglio occuparsi di altro... Non è poi mancata l'ironia sottile dei grandi rivali della Mercedes espressa con un simpatico tweet.