La proposta che arriva dalla Gran Bretagna: un mini campionato F1 a Silverstone. Ecco perché...

E se il Coronavirus non dovesse permettere per diversi mesi di attraversare i confini nazionali, come si comporterà il mondo della Formula 1? Dalla Gran Bretagna è così arrivata una bizzarra proposta firmata dal direttore del circuito di Silverstone, Stuart Pringle. Il GP di Silverstone sarebbe in programma il 19 luglio, ma considerando la situazione in espansione del Covid-19 nell'isola britannica, è probabile che tale data non sarà rispettata. Pringle ha così offerto questa idea a Sky Sport News inglese: "Se non si potrà viaggiare per l'Europa e per il mondo, perché non organizzare dopo l'estate un piccolo campionato a Silverstone, utilizzando sia il tracciato tradizionale sia lo stesso in maniera inversa. Guardate che non è un'idea così stupida. Non abbiamo l'omologazione per organizzare gare sulla pista in senso inverso, ma questa è una fase straordinaria e credo serva prendere decisioni straordinarie".

Va detto che sette team su dieci di Formula 1 hanno la propria base in una area che non supera i 200 km dal circuito di Silverstone. Addirittura, la Racing Point ha la propria factory proprio difronte all'uscita dell'autodromo mentre Red Bull (Milton Keynes) e Mercedes (Brackley) si trovano a una ventina di chilometri. Non lontane anche Williams (Grove), Haas (Banbury) e Renault (Eston), più distante la McLaren che si trova a Woking, a nord ovest di Londra, ma in 90 minuti si arriva a Silverstone. In Italia ci sono Ferrari e Alpha Tauri, con quest'ultima che è la cugina della Red Bull e quindi potrebbe trovare facile ospitalità a Milton Keynes, mentre l'Alfa Romeo è in Svizzera. Ferrari e Alfa Romeo troverebbero comunque una facile sistemazione in zona Silverstone. Follia o no, l'idea è stata lanciata e intanto, in Rete c'è già chi si è dilettato a testare Silverstone al contrario utilizzando il videogame ufficiale F1 2019...